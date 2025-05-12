Xiaomi SU7 Ultra'da Büyük Hayal Kırıklığı: Müşteriler Paralarını Geri İstiyor!

Xiaomi’nin son olarak piyasaya sürdüğü yeni elektrikli spor otomobili SU7 Ultra, bugünlerde performansından daha ekstra olarak ücretlendirilen bir özelliği ile gündeme geliyor. Aktarılanlara göre aracın opsiyonel olarak sunulan karbon fiber malzemeli motor kaputu, sanılanın aksine yalnızca dekoratif amaçlı olarak tasarlanmış.

Otomobilin en pahalı ve dikkat çeken parçalarından biri olan bu kaput, satışa sunuladuğu tarihte 42.000 yuan (yaklaşık 5.800 dolar) gibi yüksek bir fiyatla müşterilerin beğenisine sunulmuştu. Şirket ise satış süreci boyunca söz konusu parçanın, fren sisteminin soğutulmasına katkı sağladığını ve ek bastırma kuvveti ile performansa destek verdiğini iddia ediyordu. Ancak yapılan bağımsız testler bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Xiaomi Karbon Fiber Kaput Özelliği Hakkındaki Hatasını Kabul Etti

Yapılan testler sonucunda karbon fiber kaputun standart versiyondan işlevsel bir farkı olmadığı, hava akışını iyileştirmediği ve ekstra bastırma kuvveti sunmadığı belirlendi. Kaputun sadece estetik amaçlarla geliştirildiği ve aracın prototip tasarımına benzemesi için kullanıldığı anlaşıldı. Bu durum, özellikle performans beklentisiyle ekstra ücret ödeyen kullanıcılar arasında büyük tepkiye yol açtı.

Tepkilerin ardından geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklamalarda bulunan Xiaomi, özel kaput için pazarlama stratejisinin kullanıcıları yanıltmış olabileceğini kabul etti ve müşterilerden özür diledi.

Karbon kaputun yalnızca kısmen hava yönlendirmesi ve ön soğutma sağladığını belirten Xiaomi, teslim edilmemiş siparişlerde bu parçanın alüminyum kaputla değiştirileceğini, mevcut kullanıcılar içinse 20.000 yuanlık (yaklaşık 275 dolar) bir tazminat verileceğini duyurdu.

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