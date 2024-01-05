Xiaomi'nin İlk Elektrikli Otomobili SU7'nin Web Sitesi Açıldı!

Teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz hafta ilk elektrikli otomobiliyle pazara oldukça iddialı bir giriş yaptı. Bugün ise şirket elektrikli otomobilinin web sitesini hayata geçirdi.

Web sitesi Xiaomi'nin resmî web sitesine bir uzantı olarak değil, tamamen elektrikli otomobile odaklanan bir site olarak kurulmuş durumda.

Web sitesinin SU7 EV'nin 29 Aralık 2023'te ilk olarak tanıtılmasından kısa bir süre sonra hayata geçirildiği fark edilse de herkese açık bir şekilde kullanıma ilk kez geçtiğimiz gün sunuldu.

Xiaomi SU7 Web Sitesi Gelecekte Globale de Hizmet Verecek

Xiaomi SU7'nin web sitesi şimdilik yalnızca Çin'deki belirli Xiaomi mağazalarında sergilenmekte olan elektrikli otomobilin detaylarına yer veriyor ve ne yazık ki global dil desteği de bulunmuyor ancak gelecek süreçte web sitesi globalleştirilecek.

Web sitesinin düzeni şık görünüyor ve Xiaomi'nin tarzını ve felsefesini yansıtıyor. Site oldukça sade bir tasarıma ve ana sayfayı aşağı kaydırdığınızda yedi işlevsel sekmeye sahip. Ana sayfanın yanı sıra diğer sayfalarda da SU7'nin fotoğrafları yer alıyor.

Xiaomi SU7'den kısaca bahsetmek gerekirse, merakla beklenen elektrikli otomobil 800 km'lik bir menzile sahip ve 0'dan 100 km'ye 2,78 saniyede çıkıyor.

Peki siz Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.