Xiaomi'den Apple AirTag Rakibi Cihaz Geliyor! Üstelik Daha Ucuz

Teknoloji dünyasındaki rekabet son hızla sürüyor. Son olarak Çinli üretici Xiaomi, dikkat çeken bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Buna göre şirket, Apple’ın AirTag modeline benzeyen bir takip cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Fiyat-performans odaklı bir ürün arayanların ilgisini çekmesi beklenen cihazla ilgili önemli bir sızıntı ortaya çıktı.

Xiaomi’nin AirTag Benzeri Takip Cihazı Yolda

Xiaomi Tag adını taşıyacağı belirtilen takip cihazı, güvenilir sızıntı kaynaklarından Repeater 002 tarafından ortaya çıkarıldı. Ürün daha önce birçok kez resmi kayıtlarda görüntülenmişti. Bugün ise farklı bir kaynaktan gelen yeni doğrulama beklentileri daha da yükseltiyor.

Geçmiş sızıntılara bakıldığında cihazın öne çıkan ilk özelliği, UWB desteği olacak. Bu teknoloji takip cihazının konumunu çok daha hassas şekilde tespit etmeye yardımcı oluyor. Örneğin bir yere seyahat ettiğinizde havalimanında bant üzerinde gelen valizin tam olarak konumunu görebilir ve hangisinin size ait olduğunu net şekilde öğrenebilirsiniz.

Ayrıca Xiaomi Tag’in Google’ın Find My Device ağı kapsamında olacağı iddia ediliyor. Buna göre cihaz, internet bağlantısı olmasa bile bulunabilir durumda olacak. Yani Apple AirTag gibi çevrim dışı takip edilebilecek. Bunlara ek olarak cihazın kompakt bir yapıya sahip olacağı, uzun pil ömrü sunacağı ve rakiplerinden daha düşük fiyata sahip olacağı da beklentiler arasıda.

Xiaomi Tag Ne Zaman Tanıtılacak?

Sızıntıya göre Xiaomi Tag, markanın yeni ürünlerinden Xiaomi 17 Ultra, Watch 5 ve Buds 6 ile birlikte tanıtılacak. Bu ürünlerinse 26 Aralık 2025’te Çin’de düzenlenecek etkinlikte duyurulması bekleniyor.

