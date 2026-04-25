Samsung'dan Ucuz Telefon Geliyor! Exynos İşlemci, 6 GB RAM ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılması bekleniyor. Bir sızıntı ile beraber Samsung Galaxy Buddy 5'in özellikleri ortaya çıktı. Telefonda orta sınıf bir işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü Super AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Samsung Galaxy Buddy 5'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 5 MP

5 MP Makro Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB İşlemci: Exynos 1330

Exynos 1330 Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Boyut: 164,4 x 77,9 x 7,5 mm

164,4 x 77,9 x 7,5 mm Ağırlık: 192 gram

Samsung Galaxy Buddy 5'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni telefonunda Exynos 1330 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 29 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 55 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 82 FPS'te çalıştırıyor. Temple Run, Candy Crush Saga ve Subway Surfers City gibi donanımı zorlamayan yapımlarda daha yüksek FPS'lere ulaşılıyor.

Söz konusu işlemci daha önce Galaxy A17, Galaxy A16 ve Galaxy M14'te de tercih edilmişti. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcinin 2.4 GHz hızındaki iki çekirdeği oyun oynamak gibi aktivitelerde, 2.0 GHz hızındaki altı çekirdeği ise video izlemek ve internette gezinmek gibi aktivitelerde devreye giriyor. Bu arada 5 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Samsung Galaxy Buddy 5'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Buddy 5'in ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Galaxy Buddy 4'te 6,7 inç ekran boyutu, Super AMOLED, Full HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 800 nit parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada 90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Samsung Galaxy Buddy 5'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak. Bu arada makro kamera, çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor.

Ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırılabiliyor. Galaxy Buddy 5'in ön yüzeyinde selfie çekmek, video kaydetmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 13 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunacak. Önceki modelde de aynı kamera çözünürlükleri mevcut.

Samsung Galaxy Buddy 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un bütçe dostu Android telefonu Galaxy Buddy 5'in mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan Galaxy Buddy 4, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy Buddy 5 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy Buddy 5'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Galaxy A56 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A07 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor ancak Galaxy Buddy modelleri satılmıyor. Dolayısıyla Buddy 5'in Türkiye'e satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Samsung Galaxy Buddy 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Buddy 5'in 180 dolar civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 8 bin 102 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 16 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Buddy 5'in hem günlük kullanım hem de Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Bu arada Super AMOLED, çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı hem film izlemeyi hem de oyun oynamayı çok keyifli hâle getiriyor.

60Hz yerine 90Hz yenileme hızının tercih edilmesi önemli bir avantaj sağlayacak. Böylece akıcı ekran deneyimi elde edilecek. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissedilecek. Bu da genel telefon kullanımını olumlu yönde etkileyecek.