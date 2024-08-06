Xiaomi Telefonlar Gizli Kameraları Tespit Edecek!

Xiaomi'nin Android tabanlı işletim sisteminin en son sürümü olan HyperOS 2.0'ı piyasaya sürmeye hazırlandığı geçtiğimiz günlerde sizlere duyurmuştuk. Yeni işletim sistemi yaklaştıkça yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de, gizli kamera tespit özelliğinin sızdırılması oldu.

HyperOS 2.0 ile Gizli Kamera Tespit Özelliği Geliyor!

Ekran görüntüleri paylaşılan "Gizli Kamera Tarama" özelliği kullanıcıların telefonlarını kullanarak etraflarındaki gizli kameraları tespit edebilmesini sağlayacak. Bu özelliğinin teknik detayları henüz bilinmezliğini koruyor fakat tahminlerimiz kameraların tespit edilebilmesi için WLAN sinyallerinin kullanılacağı yönünde.

Bu tahminimiz GitHub'daki açık kaynak kodlu Ingram programı ile benzer bir yol izleneceği düşüncesiyle ortaya çıktı. Tabii Wi-Fi temelli olmayan üst düzey gizli kameraların tespiti pek mümkün olmayacak.

HyperOS 2.0, HyperOS 1.0'ın tanıtımının birinci yıldönümüne denk gelecek şekilde Ekim 2024'te piyasaya sürülecek. Kamera tespit özelliğine ek olarak güncellemenin cihazların performansını artırması, cihazlar arası bağlantıyı yani ekosistemi güçlendirmesi ve daha fazla özelleştirme seçeneği sunması bekleniyor.