Xiaomi'nin Türkiye'deki Resmi Ekosistem Ürünleri Distribütörü Dora Oldu

Xiaomi'nin ülkemizdeki ilk resmi ekosistem ürünleri distribütörü Dora Mobile oldu. Yapılan resmi anlaşma sonrasında şirketin ülkemize getirilen ürünlerde daha iyi satış sonrası hizmetlere imza atması bekleniyor. İşte konu hakkında merak edilen detaylar ve dahası!

Dora, Xiaomi'nin Resmi Ekosistem Ürünleri Distribütörü Oldu

Resmi distribütörlük anlaşması ile birlikte kullanıcılar, Dora tarafından ülkemize getirilen ürünler için Ouno yetkili servisinde teknik servis desteği alabilecekler. Ayrıca kullanıcılar çağrı merkezi ile uzaktan destek alma şansına da kavuşmuş olacaklar. Ayrıca ekosistemdeki ürünlere erişmek çok daha kolay hale gelecek. Kullanıcılar bu ürünleri ilk etapta mi.com üzerinden, ikinci etapta ise Mi Store'lar üzerinden temin edebilecek.

Ülkemizdeki satış sonrası hizmetleri geliştirmeye ve kalitesini artırmaya önem verdiklerini belirten Xiaomi Türkiye Ülke Müdüü Vincent Chang, konu hakkında yaptığı açıklamalarda "Xiaomi’de hedefimiz inovasyonu ve teknolojiyi herkes için adil fiyatlarla erişilebilir kılmak.

Bu nedenle her adımımızda tüketiciye fayda sağlamayı önceliklendiriyoruz. İlk resmi ekosistem ürün distribütörü Dora ile atılan bu adımla Türkiye’deki yolculuğumuz heyecan verici bir şekilde sürüyor. Önümüzdeki dönemde de bu tarz yeni çalışmalarla Türkiye’deki Xiaomi severlere kaliteli ve ayrıcalıklı hizmet sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Dora CEO'su Sinan Ekşi ise "İletişim sektöründe 360° hizmet veren bir firma olarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitedeki ürün ve hizmetleri, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sunuyoruz. Sürekli kendini geliştiren, iyi eğitimli ve deneyimli iş gücüne sahip, yenilikçi bir firma olarak Xiaomi gibi bir dünya markasıyla çalıştığımız için çok mutluyuz. Çatımız altında satışını gerçekleştirdiğimiz Xiaomi ürünlerini artık Xiaomi hizmet kalitesine uygun bir şekilde Türkiye’de müşterilerimize sunacağız." dedi.