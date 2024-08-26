Huawei'in Ardından Xiaomi De Üçe Katlanabilir Akıllı Telefon İçin Kolları Sıvadı!

Geçtiğimiz yıl katlanabilir akıllı telefon pazarına oldukça başarılı bir şekilde giriş yapan Xiaomi, bu alanda öncü olabileceği yeni bir projeye imza atmak üzere. İddialara göre şirket, yakında Huawei'ye benzer şekilde kendi üçe katlanabilir akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylar haberde.

Xiaomi Yeni Üçe Katlanabilir Akıllı Telefonunu 2025'te Satışa Sunabilir

Mayıs ayında TCL'nin Information Display Society 2024 sergisinde tanıttığı cihaz ile birlikte ilk defa hayatımıza giren üçe katlanabilir akıllı telefonlar, geçtiğimiz haftalarda Huawei sayesinde tekrardan teknoloji gündemine oturdu. Çinli şirket, TCL'ye kıyasla erişebilir olması beklenen yeni üçe katlanabilir cihazını önümüzdeki aylarda piyasaya sürmesi bekleniyor. Aktarılanlara göre son olarak Xiaomi de kendi üçe katlanabilen akıllı telefon için kolları sıvamış durumda.

Sektörel kaynaklardan alınan bilgilere göre Xiaomi, kısa bir önce kendi üçe katlanabilir akıllı telefon modeli için çalışmalara başladı. 2025 yılının başlarında piyasaya sürüleceği iddia edilen telefonun Huawei'in katlanabilir cihazına rakip olması bekleniyor.

Xiaomi imzalı cihazın teknik özellikleri hakkında henüz net bir bilgi olmasa da telefonun HyperOS 2.0 işletim sistemine ve Snapdragon yonga setine sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca yeni modelin Leica tarafından geliştirilmiş bir kamera sistemi ile birlikte geleceği de ortaya atılan iddialar arasında.

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