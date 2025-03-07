Xiaomi, Sıcak Havalarda Hayatınızı Kurtaracak Yeni Masaüstü Fanını Tanıttı!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bahar aylarına girdiğimiz ve havaların sıcaklaşmaya başlayacağı bugünlerde akıllı ev ürünlerine bir yenisi daha ekledi. Şirket, sıcak havalarda birçoğumuzun alışveriş sepetine eklemek isteyeceği yeni masaüstü fan modelini tanıttı.

Firmanın yeni cihazı, klasik masaüstü fanlarına kıyasla daha teknolojik özelliklere sahip olduğu gibi diğer Xiaomi akıllı ev ürünleriyle uyumlu çalışabiliyor. Tüm bunların yanında ürünün rakiplerine kıyasla daha uygun bir fiyata sahip olduğunu söylemek mümkün.

Xiaomi Mijia DC Inverter Masaüstü Fan Özellikleri

Xiaomi'nin alt markası Mijia tarafından piyasaya sürülen masa üstü fan, kompakt boyutuna rağmen saatte 1180m³ hava akışı sağlayarak 10 metreye kadar serinlik sunuyor. 120 derece yatay ve 100 derece dikey hareket edebilen başlığıyla havayı odanın her köşesine eşit dağıtabilen model, USB-C bağlantısı ve powerbank desteğiyle uzun süreler boyunca kesintisiz olarak çalışabiliyor.

Sessiz çalışmasıyla da dikkat çeken masaüstü fan, en düşük hızda 28.4dB(A) ses üreterek uyku ve ofis ortamlarında çevreye asla rahatsızlık vermiyor. Akıllı kontrol seçenekleri sahip olan fan, Mijia uygulaması ve Xiao AI sesli asistan üzerinden kontrol edilebiliyor. 100 kademeli hız ayarı, zamanlama ve otomatik salınım, cihazda yer alan teknolojik özelliklerden sadece bazıları.

Dayanıklı çift katmanlı motoru, çocuk kilidi ve kolay temizlenebilir tasarımıyla uzun ömürlü ve pratik bir kullanım sunan Mijia DC Inverter'ın fiyatı 42 dolar olarak açıklandı. Yeni ürünün satışa sunulacağı bölgelerde yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

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