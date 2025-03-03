Xiaomi'nin Tasarımıyla Göz Dolduran Yeni Akıllı Saati Türkiye'de Satışa Çıktı!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, kısa bir süre önce kapılarını ziyaretçilere açan MWC 2025 etkinliğine hızlı bir giriş yaptı. Yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 15 ve 15 Ultra’yı dünyaya sergileyen şirket, ayrıca yeni akıllı saat modeli Xiaomi Watch S4'ü de resmen tanıttı.

Firma, geçtiğimiz aylarda Çin'de piyasaya sürdüğü akıllı saatini etkinlik ile birlikte küresel pazarda da satışa sundu. Yeni cihaz, bu vesileyle Türkiye'ye de ayak bastı.

Xiaomi Watch S4 Özellikleri

Yeni Xiaomi Watch S4, 1,43 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Mevcut ekran, 466 x 466 piksel çözünürlük sunarken, 1.500 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor. Wi-Fi ve Bluetooth 5.3 bağlantı seçenekleri destekleyen akıllı saat, dahili mikrofon ve hoparlörü sayesinde Bluetooth üzerinden arama yapma ve alma özelliğine sahip.

Yeni akıllı saatte hem şık bir tasarım hem de kullanım kolaylığı sağlayan döner taç adı verilen bir mekanizma mevcut. Kullanıcılar, bu mekanizma sayesinde akıllı saat üzerinde fiziksel kontrol şansına sahip olabildiği gibi bazı ayarlama ve kısayollara kolayca ulaşabiliyor.

Sağlık ve spor takibi konusunda da iddialı olan Watch S4, kalp atış hızı sensörü, ivmeölçer ve barometrik altimetre gibi pek çok kullanışlı sensörü bünyesinde barındırıyor. Egzersiz tarafında ise 150’den fazla spor modu sunarak antrenmanlarınızı destekleyen cihaz, GPS, Beidou, Galileo ve GLONASS desteği ile birlikte konum belirmeme konusunda da epey iddialı.

5 ATM suya dayanıklılığı sayesinde yüzme sırasında da kullanılabilen saat, ayrıca NFC desteğiyle çeşitli temassız işlemleri mümkün kılıyor. 486 mAh bataryaya sahip olan Xiaomi Watch S4, tek şarjla 15 güne kadar kullanım süresi sunarken,.Android 8.0 ve iOS 12.0 üzeri işletim sistemlerine sahip tüm akıllı teleonlarla uyumlu olarak çalışabiliyor.

Xiaomi Watch S4 Fiyatı

Xiaomi, MWC 2025 etkinliği ile birlikte küresel pazara sunduğu Xiaomi Watch S4'ün Türkiye fiyatını 6.299 TL olarak açıkladı. Xiaomi'nin resmi web sitesinden ulaşılabiliyor. Gümüş, siyah ve gökkuşağı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile ülkemize ayak basan akıllı saat ile ilgili daha fazla bilgi almak için Xiaomi'nin resmi online mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

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