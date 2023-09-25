Lansman Öncesi Xiaomi Watch 2 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı!

Xiaomi, Xiaomi 13T serisi akıllı telefonlarını 26 Eylül'de küresel pazar için piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Xiaomi ayrıca 13T serisinin yanı sıra Watch 2 Pro akıllı saatini de duyuracağını doğrulamıştı. Arsene Lupin tarafından yapılan yeni bir sızıntı, Watch 2 Pro'nun tüm teknik özelliklerini ortaya çıkardı.

Xiaomi Watch 2 Pro Teknik Özellikleri

Yeni sızıntıya göre Xiaomi Watch 2 Pro'nun özellikleri arasında 1,43 inç boyutunda dairesel şekilli bir AMOLED ekran yer alıyor. Ekran çözünürlüğü 466 x 466 piksel olacak ve cihaz 46 mm çapa sahip olacak.

Snapdragon W5+ Gen 1 işlemci Watch 2 Pro'ya güç verecek ve 495 mAh pil barındıracak. Play Store, Google Maps, Google Wallet ve NFC aracılığıyla temassız ödeme gibi özelliklere erişim sağlayacak MIUI Watch tabanlı Wear OS ile önceden yüklenmiş olarak gelecek.

Yakın tarihli başka bir sızıntıya göre cihaz 2 GB RAM ve 32 GB dâhili depolama alanına sahip olacak.

Watch 2 Pro sesli arama, mesaj ve ajanda yönetimi, spor takibi, vücut kompozisyon analizi, kan oksijen doygunluğu ve kalp atış hızı izleme, uyku ve stres takibi, kamera kontrolü, hava durumu güncellemeleri, ses kaydı, pusula ve hava basıncı ölçümleri gibi temel özellikleri destekleyecek. Ayrıca 5 ATM Wi-Fi su geçirmezlik derecesi, Bluetooth, GPS, paslanmaz çelik yapı ve deri kayış gibi başka özellikler de sunacak.

Bazı raporlar Watch 2 Pro'nun LTE bağlantısını, Gorilla Glass korumasını, kauçuk kayışı ve 72 saate kadar pil ömrünü de destekleyeceğini iddia ediyor. Fiyat noktasında ise aynı duyumcunun yakın zamanda yaptığı bir sızıntıya göre Watch 2 Pro'nun Wi-Fi versiyonu 269 euro, LTE versiyonu ise 329 euro olarak fiyatlandırılacak.

Peki sizin Xiaomi Watch 2 Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.