Xiaomi'den Apple'ı Kıskandıracak Watch 5 ve Buds 6 Geliyor

Xiaomi, teknoloji gündemine bomba gibi oturmaya hazırlanıyor. Şirket, 25 Aralık'taki etkinliğinde Xiaomi 17 Ultra başta olmak üzere birçok yeni ürünü tanıtacak. Son olarak gösterilecek ürünlerden iki tanesi daha paylaşıldı. Xiaomi Watch 5 ve Xiaomi Buds 6 duyuruldu.

Xiaomi Watch 5 ve Buds 6 Duyuru

Xiaomi, kısa süre önce paylaştığı posterlerle iki yeni ürününün duyurusunu yaptı. Bunlardan ilki doğrudan Apple watch Series 11 gibi amiral gemisi akıllı saat modellerine rakip olacak Watch 5 oldu.

Diğeri ise yine AirPods Pro 3 gibi üst düzey kulaklık modelleriyle mücadele edecek olan Xiaomi Buds 6. Duyuru, söz konusu ürünlerin bazı teknik özellikleri ve tasarımını da gözler önüne serdi.

Xiaomi Watch 5 Özellikleri

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Xiaomi Watch 5, bir amiral gemisi modeli olacak. Bu nedenle ülkemizde daha popüler olan Redmi Watch modellerine kıyasla biraz daha pahalı ama çok daha premium bir ürün karşımıza çıkacak.

Tanıtım posterlerinden de anlayabileceğiniz üzere Xiaomi'nin akıllı saati kare değil, yuvarlark bir tasarıma sahip olacak. Bu da özellikle geleneksel saat kadranlarını tercih eden kullanııclar için işleri kolaylaştıracak.

Xiaomi Watch 5, gücünü Qualcomm’un Snapdragon W5 işlemcisinden alacak. 4nm üretim süreci ile geliştirilen bu işlemci Cortex-A53 Pro GPU'ya sahip. Söz konusu işlemciyi daha önce de OnePlus Watch 3'te görmüştük.

Xiaomi Watch 5, artık klasikleşen EKG özelliğinin yanı sıra EMG ölçümü de yapabilecek. Vücudunuzdaki kasların ne kadar iyi çalıştığını ölçen bu özellik sayesinde daha iyi bir spor ve performans takibi yapabileceksiniz. Ayrıca saat paslanmaz çelik kasa ve farklı kayış seçenekleriyle gelecek.

Xiaomi Buds 6 Özellikleri

Uzun süredir tam kablosuz kulaklıklar üreten Xiaomi, Buds 6 ile birlikte AirPods Pro 3 gibi modellerle mücadele edecek. Söz konusu kulaklık üç farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkacak. Bunlar siyah, pembe ve bayaz.

Oldukça şık bir tasarım sunan Xiaomi Buds 6'nın asıl vurucu özelliği ise ses kalitesi olacak. Buna göre Xiaomi Buds 6 "CD" seviyesinde bir ses kalitesi sunacak. Elbette ki hayatında CD ile müzik dinlememiş olanlar bu ifadeye yabancı olabilir.

Günümüzde neredeyse hiç kullanılmayan ve tarihin tozlu sayfalarında yerini almış CD'ler, dijital müziğin "altın standardı" olarak kabul edimektedir. İnsan kulağının duyabileceği tüm detayları yüksek doğrulukla sunan bir ses seviyesidir diyebiliriz.

Tam da bu nedenle Xiaomi'nin iddialı olduğunu söylemek abartı olmaz. Ayrıca bazı yapay zeka özellikleri de yine bu üründe mevcut olacak. fiyat gibi detaylar ise 25 Aralık'ta belli olacak.