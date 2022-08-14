Xiaomi Watch S1 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un yeni Watch 5 serisi akıllı saatlerini tanıtmasından sonra akıllı saat piyasası yeniden canlandı. Çoğunlukla Apple ve Samsung'un hakim olduğu sektörde yer edinmek isteyen Çinli teknoloji firması Xiaomi, yeni S1 Pro akıllı saatlerini tanıttı.

Samsung Watch 5 serisine rakip olarak Android piyasasında yer edinecek olan Xiaomi Watch S1 Pro öncelikle Çin'de satışa sunulacak. Daha sonrasında ise tüm dünyada piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Xiaomi Watch S1 Pro Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi'nin yeni nesil akıllı saatlerinin 46 mm çapındaki yuvarlak ekranı, piyasadaki diğer ürünlerle karşılaştırıldığında daha büyük bir tasarıma sahip. 1,47 inç boyutunda ekran 480x480 çözünürlük ve AMOLED teknolojisiyle karşımıza çıkıyor. Ekranın 600 bit maksimum parlaklık seviyesi ise güneşli günlerde saatin kullanımını kolaylaştırıyor. Saatin kasasında ise paslanmaz çelik gövde tasarımı bulunuyor.

500 mAh bataryası ise saatin en öne çıkan özelliklerinden biri. Xiaomi'nin iddiasına göre cihaz tek şarjla 15 gün boyunca kullanılabiliyor. Bluetooth 5.0'a sahip olan Xiaomi Watch S1 Pro'da GPS ve NFC teknolojileri de bulunuyor.

Cihaz ilk önce Çin'de satışa sunulacak. Firmadan gelen bilgilere göre Xiaomi Watch S1 Pro fiyatı 222 dolar olarak belirlendi.