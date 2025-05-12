Xiaomi Çok Ucuz Mouse Tanıttı! 1000 DPI ve Dahası

Xiaomi, uygun fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran kablosuz mouse tanıttı. Xiaomi Wireless Mouse Lite 3 olarak isimlendirilen kablosuz mouse fiyatın yanı sıra kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak özellikleriyle de öne çıkıyor.

Xiaomi Wireless Mouse Lite 3 Özellikleri

Piller hariç yalnızca 45 gram ağırlığında olan Wireless Mouse Lite 3 isimli mouse 2.4GHz kablosuz bağlantıyı destekliyor. USB alıcısı, mouse'un arka kapağının altında yer alan bir bölmede saklanabiliyor. Böylece hareket hâlindeyken USB alıcısının kaybolması önleniyor.

Uzun süreli kullanımlarda bile rahat bir deneyim sunacak şekilde tasarlanan farede 1000 DPI optik sensör bulunuyor. Farenin alt yüzeyinde PTFE (Polytetrafluoroethylene) bulunuyor. Bu, farenin çok rahat şekilde hareket etmesini sağlıyor.

İki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen Wireless Mouse Lite 3 modeli AA pil ile çalışıyor. Peki, Xiaomi'nin yeni kablosuz mouse modeli ne kadar fiyata satılıyor?

Xiaomi Wireless Mouse Lite 3 Fiyatı

Xiaomi Wireless Mouse Lite 3 için 39 yuan (209 TL) fiyat etiketi belirlendi. Mouse'un Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Şu anda Türkiye'de satışta olan Wireless Mouse Lite, Gaming Mouse Lite, Wireless Mouse 3 ve Wireless Mouse Lite 2 modelleri bulunuyor.

Wireless Mouse Lite 499 TL, Gaming Mouse Lite 899 TL, Wireless Mouse Lite 2 449 TL, Wireless Mouse 3 ise 699 TL fiyata satılıyor.