Xiaomi'nin Yeni Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Geçtiğimiz yılın mart ayında Civi 4 Pro isimli telefonu tanıtan Xiaomi, Civi serisinin yeni modeli üzerinde çalışıyor. Xiaomi Civi 5 Pro Geekbench'te ortaya çıktı. Bu, telefonun hem sergilediği performansı hem de bazı özellikleri gözler önüne serdi.

Xiaomi Civi 5 Pro Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

25067PYE3C model numarasına sahip olan telefon tek çekirdek testinde 1.983 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.874 puan aldı. Geekbench testinde tabletin 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Cihazın RAM tarafında birden fazla seçenek sunması bekleniyor.

Telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Önceki sızıntılara göre Android 15 tabanlı HyperOS ile birlikte gelecek telefonun AMOLED ekranı 1.5K çözünürlük sunacak. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında üç adet kamera bulunacak. Bunlar arasında 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera da yer alacak. Telefonun Civi 4 Pro'ya kıyasla düşük ışıkta daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Xiaomi Civi 5 Pro Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Xiaomi Civi 5 Pro'nun mayıs ayının sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Telefonun 3.000 yuan (16 bin TL) fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunulacağı iddia ediliyor.