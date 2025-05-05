Ne Huawei Ne Apple... Artık Xiaomi'nin Çipleri Konuşulacak

Xiaomi'nin yıllardır konuşulan kendi işlemcisini üretme hayali sonunda ete kemiğe bürünüyor gibi görünüyor. "Xring" adını taşıyan bu yeni yonga seti için şirketin tam 1000 kişilik bir ekip kurduğu ortaya çıktı ama en dikkat çekici detaysa bu projenin Xiaomi'den tamamen bağımsız bir şirket altında yürütülüyor olması oldu.

Geçtiğimiz yıl Xiaomi'nin özel bir birim kurarak kendi işlemcisini üretmek için kolları sıvadığı konuşulmuştu. Bu girişime liderlik eden ismin ise daha önce Qualcomm'da üst düzey yönetici olarak görev yaptığı söylenmişti.

Xring Xiaomi'den Bağımsız Olacak

Xring adlı bu yeni işlemci için oluşturulan şirketin Xiaomi'den ayrı tutulmasının sebebi olarak ise ABD'nin yaptırımlarından kaçınmak gösteriliyor. Hatırlarsanız Huawei benzer bir yol izleyince ABD tüm ticari ilişkilerini kesmişti. Xiaomi de aynı kaderi yaşamamak için risk almadan ilerliyor.

Mayıs ayında resmi bir açıklama yapılması bekleniyor ama proje hala birçok bilinmeyenle çevrili. Bazı kaynaklar, Xring'in geçen yıl 3nm üretim sürecine geçtiğini söylüyor.

İlk Prototip Ortaya Çıktı

Sızıntılara göre Xring'in çalışan bir prototipi Mart ayında ortaya çıktı. Hatta bu prototipin nihai ürüne neredeyse birebir benzediği söyleniyor. Aradaki tek fark ise detaylara ulaşmak için mühendislerin özel giriş bilgilerini kullanması gerektiği olmuş.

İşler istendiği gibi ilerlediği taktirde Qualcomm ve MediaTek gibi devlere olan bağımlılığı azaltmak isteyen şirketler, üçüncü kapı olarak Xring'e başvurabilirler. Ancak Xring'in gerçekten rekabetçi olup olamayacağını görmek için biraz daha beklememiz gerekecek. Zira ortada Apple ve Huawei gibi dişli rakipler var.

Sizce Xiaomi bu adımıyla Apple ve Huawei gibi kendi çipini üreten markaların ligine girebilir mi? Yorumlarda tartışalım.