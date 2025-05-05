Bu Hata Samsung'a 400 Milyon Dolara Patladı

Samsung, Exynos 2500 yongasını Galaxy S25 serisinden çıkarma kararıyla yalnızca teknik değil, maddi anlamda da ağır bir fatura ödedi.

Samsung'un S25 serisinde sadece Snapdragon 8 Gen 3 (resmi adıyla 8 Elite) kullanma kararı, Exynos 2500'ün düşük verim oranları ve performans sorunlarıyla doğrudan ilişkiliydi.

Exynos'un Qualcomm'a kıyasla geride kalması, Samsung'u bu kez tamamen rakip yongaya yönlendirdi. Ancak bu tercihin bedeli de ağır oldu... Hem bileşen maliyetleri fırladı hem de şirket 400 milyon dolarlık bir kayıp yaşadı.

Exynos 2600 Sadece Avrupa Vatandaşlarına Özel

Şimdi ise dedikodulara göre Exynos 2600, S26 serisiyle sahneye çıkacak ama yalnızca Avrupa modellerinde yer alacak. İddialara göre bunun sebebi hâlâ düşük olan üretim verimi. Samsung, kendi 2nm GAA üretim teknolojisinde ilerleme kaydettiyse de yongayı tüm dünya geneline dağıtmak için yeterli üretim kapasitesine hâlâ ulaşamadı.

Şirketin hedefi, 2025'in ikinci yarısında tam ölçekli üretime geçmek.

Snapdragon 8 Elite Gen 2 Kadar Güçlü Değil

Yeni Exynos yongasının Qualcomm'un gelecek nesil Snapdragon 8 Elite Gen 2'sine karşı hâlâ zayıf kaldığı söyleniyor. Yani Samsung bu yongayı performans için değil, maliyetleri düşürmek için S26 serisine entegre etmek istiyor. Şirketin Exynos 2600'ü zamanında tamamlayabilmesi için üçüncü çeyreğe kadar tasarımını bitirmesi şart. Şayet bitiremezse Galaxy S26 bile bu yongayı göremeyebilir.

Sizce Samsung bu yeni hamlesiyle başarılı olup dışa bağımlılığını azaltabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.