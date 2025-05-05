Oyun Anlayışımızı Kökten Değiştirecek: Unreal Engine 6 Geliyor

Epic Games'in patronu Tim Sweeney, Lex Fridman podcast'inde Unreal Engine 6 hakkında ilk kez ciddi detaylar verdi. Söylediklerine göre yeni nesil oyun motoru, firmanın şu an paralel şekilde yürüttüğü tüm geliştirme hatlarını bir araya toplayacakmış. Önizleme sürümleri ise en erken 2-3 yıl içinde geliştiricilere sunulacak.

Sweeney şu anki motorlarda, yani Unreal Engine 5 tabanlı olanlarda geliştirmenin iki farklı kola ayrıldığını söyledi. Biri oyun stüdyoları için, diğeri ise özel olarak Fortnite için. Ancak bu dallar arasında bazı teknolojiler paylaşılmıyor. Unreal Engine 6 ise bu ayrımı ortadan kaldırmaya geliyor.

Unreal Engine 6 Ne Zaman Çıkacak?

Unreal Engine 5'in ilk önizlemesi 2022'de çıkmış, bu motorla yapılmış oyunlar ise ancak 2023'ün ortalarından itibaren piyasaya sürülmüştü. Yeni motorun da benzer bir yol izlemesi bekleniyor. UE6'nın geliştirici sürümleri 2027-2028 civarında gelse bile bu motorla yapılmış ilk oyunları ancak 2029 gibi görebileceğiz.

Unreal Engine 6, teknik sınırları yıkmayı vaat ediyor ama biz oyuncular için bu devrimin oyunlara yansıması en az dört yıl uzakta. Ancak tüm bu bekleyişe değecek demek oldukça kolay. Zira işin asıl bombası, motorun nihayet çok çekirdekli yapıya geçecek olması.

Çok Çekirdekli Motor Yapısına Geçiliyor

Şu ana kadar Epic, motorun simülasyon kısmını tek çekirdek üzerinden çalıştırıyordu. Elinizde 16 çekirdekli bir işlemci bile olsa motor sadece bir tanesini aktif kullanıyordu.

Sweeney bu sistemin geliştiricilerin işini kolaylaştırmak için böyle tasarlandığını kabul etti ama artık bunun ciddi bir engel haline geldiğini de belirtti. Unreal Engine 6 ile birlikte bu tarihsel sınırlamanın sona ereceği ve çok çekirdekli programlamanın kapılarının sonuna kadar açılacağı söyleniyor.