Xiaomi'den Yeni Akıllı Saat Serisi Geliyor: İsmi ve Detayları Ortaya Çıktı!

Tıpkı diğer akıllı telefon markaları gibi Xiaomi de akıllı saat sektöründe önde gelen markalardan ve hâlihazırda şirketin Xiaomi Watch ve Xiaomi Watch S olmak üzere iki saat serisi bulunuyor.

Bir kaynağa göre firma yeni bir akıllı saat serisini piyasaya sürecek. Bu, Redmi ve Poco'nun saatleri hariç toplam sayıyı üçe çıkaracak.

Xiaomi'nin yeni akıllı saat serisiyle ilgili ayrıntılar teknoloji fenomeni Mukul Sharma'dan geliyor. Bu yeni ürün serisinin resmî olarak Xiaomi Watch H olarak adlandırılacağı iddia ediliyor.

'Xiaomi Watch H'den Neler Bekleniyor?

Serinin ismindeki 'H' harfinin ne anlama geldiği şimdilik belirsiz. Muhtemelen mevcut Xiaomi Watch S serisindeki 'S' gibi herhangi bir şeyi ifade etmiyor.

Akıllı saatin HyperOS ile geleceği ve muhtemelen 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Yine de bu serinin şirketin ilk HyperOS yüklü akıllı saati olmadığını belirtelim. Zira yakın zamanda piyasaya sürülen Xiaomi Watch S3 ve Redmi Watch 4 zaten yeni yazılımla birlikte gelmişti.

Şu anda Xiaomi Watch H serisinin sadece bazı bölgelerde mi satılacağı yoksa birden fazla ülkede satışa mı sunulacağı bilinmiyor.

Peki sizin Xiaomi'nin yeni akıllı saat serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.