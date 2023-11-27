Xiaomi Pad 7'ye Yönelik İlk Detaylar Geldi: Ekran, İşlemci ve Dahası!

Xiaomi bu yılın başlarında Pad 6 serisi tabletleri piyasaya sürmüştü. Şimdi ise şirketin bir sonraki model olan Pad 7 serisi üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Yaklaşan serideki modellerden biri olan Xiaomi Pad 7 Pro'nun GSMChina'daki kişiler tarafından bir Mi Code'da görüldüğü bildiriliyor.

Yayın kuruluşuna göre merakla beklenen Xiaomi Pad 7 Pro, Çince'de müzik aleti anlamına gelen "sheng" kod adıyla anılıyor. Bu, Xiaomi'nin ilk kez gerçekleştirdiği bir yaklaşım değil. Şirket daha önceki Pad serisi tabletleri için de müzik aleti adlarını kod adı olarak kullanmıştı.

Xiaomi Pad 7 Pro Özellikleri (Sızıntı)

Cihaz "N81A" model numarasını taşıyor ve Tianma tarafından üretilen 10 inçlik bir panele sahip. Xiaomi Pad 7 Pro'nun 1480×2367 çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip bir LCD panele sahip olması bekleniyor.

Xiaomi Pad 7 Pro'nun, Digital Chat Station'dan gelen önceki sızıntılara göre en yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tarafından desteklenmesi bekleniyor.

Ayrıca GSMChina, tabletin selefi Pad 6 Pro'ya benzer şekilde dörtlü stereo hoparlör sistemine sahip olacağını öne sürüyor. Bunun yanı sıra Xiaomi Pad 7 Pro'nun Android 14 tabanlı HyperOS üzerinde çalışması bekleniyor.

Son olarak Xiaomi, 29 Kasım'da düzenleyeceği etkinlikte Redmi K70 serisi akıllı telefonların yanı sıra çeşitli diğer ürünleri de tanıtacak.

Peki sizin Xiaomi Pad 7 Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.