Xiaomi'nin Yeni Katlanabilir Telefonları Ne Zaman Çıkacak? Özellikler Netleşiyor!

Temmuz ayının ortalarına yaklaşırken Xiaomi, Çin pazarında Mix Fold 4, Mix Flip ve Redmi K70 Ultra olmak üzere üç yeni amiral gemisi telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirket geçtiğimiz dönemde Redmi K70 Ultra'nın tasarımını ortaya çıkarmıştı, şimdi ise Xiaomi'nin yeni nesil katlanabilir telefonlarının tasarımını ortaya koyan ilk tanıtımların bu hafta yayınlanması bekleniyor. Bugünkü gelişme ise sızıntılarıyla ünü Panda is Bald'dan geliyor ve Mix Fold 4 ve Mix Flip ile ilgili renk seçeneklerini ve diğer birkaç detayı gün yüzüne çıkarıyor.

Mix Fold 4 ve Mix Flip Renk Seçenekleri

Panda is Bald'a göre Mix Fold 4 beyaz, siyah, mavi ve siyah versiyonlarıyla satışa sunulacak. Öte yandan Xiaomi Mix Flip ise beyaz, mor ve siyah renkleriyle gelecek. Her iki modelin en üst konfigürasyonu 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olacak.

Xiaomi yeni katlanabilir telefonlarına yer vereceği bir sonraki lansman etkinliğinin tarihini henüz resmî olarak açıklamadı ancak Panda is Bald, bu etkinliğin sandığımızdan daha yakında, 19 Temmuz tarihinde gerçekleştireceğini belirtiyor. Etkinlikte bahsi geçen bu cihazların yanı sıra yeni akıllı saatler ve kulaklıklar da tanıtılacak.

Mix Fold 4 ve Mix Flip Neler Sunacak?

Ortaya çıkan diğer raporlara göre Mix Fold 4 ve Mix Flip, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden gücünü alacak ve 67W hızlı şarjı destekleyecek. Mix Fold 4 ayrıca iki yönlü uydu iletişimi ve IPX8 su geçirmezlik derecesine sahip olacak.

Mix Flip'in 67W hızlı şarj özelliğine sahip 4.700 mAh pil ile geleceği söyleniyor. Dolayısıyla telefonun pil ömrünün diğer amiral gemisi telefonlara benzer olması muhtemel. Ayrıca MIX Flip, gelişmiş bir fotoğrafçılık deneyimi için Leica destekli kameralar içerecek. Telefonun kamera ünitesinde 50MP ana kamera ve 2x optik zoom özellikli 60MP telefoto kamera bulunacağı söyleniyor.

Öte yandan Xiaomi Mix Fold 4, OIS destekli 50MP ana kameraya sahip olacak. Ana kameraya 12MP ultra geniş lens, 2x optik zoom özellikli 60MP telefoto kamera ve 5x optik zoom özellikli 10MP periskop telefoto kamera eşlik edecek.

Peki sizin Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonlarından beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.