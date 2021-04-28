Xiaomi Yeni Telefonu Bir İlk Gerçekleştirebilir!

Xiaomi yeni telefonu ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya göre Çin merkezli teknoloji devinin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modelinin kamerası 200 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak.

Xiaomi Yeni Telefonu 200 MP Çözünürlüğe Sahip Olacak İddiası

Günümüzde kaliteli fotoğraf ve video çekmek için fotoğraf makinelerine gerek kalmadı. Akıllı telefonlar, yalnızca işlemci, GPU, hızlı şarj gibi konularda değil aynı zamanda kamera tarafında da çok büyük bir aşama katetti. Akıllı telefonların kamerası gelişmeye devam ediyor. Aktarılan bilgilere göre devasa çözünürlüğe sahip bir telefon çok yakında satışa sunulacak.

Digital Chat Station (DCT), Çin merkezli teknoloji devinin yeni akıllı telefon modeli ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. DCT tarafından ortaya atılan iddiaya göre Xiaomi'nin yeni cihazı 200 megapiksel çözünürlüğüne sahip olabilir. İddia doğru çıkarsa Xiaomi, 200 MP çözünürlüğünde kameraya sahip telefon duyuran ilk şirket olacak.

Şu anda piyasada en fazla 108 megapiksel çözünürlüğüne sahip akıllı telefonlar yer alıyor. Samsung, Realme ve Xiaomi dahil olmak üzere birçok akıllı telefon üreticisi, 108 MP çözünürlüğünde kameraya sahip akıllı telefon modelleri duyurmuştu.

Ortaya atılan iddia ile birlikte kullanıcıların kafasında Xiaomi'nin kamerayı hangi firmadan tedarik edeceği ile ilgili bazı soru işaretleri oluşmuştu. DCT tarafından aktarılan bilgilere göre Xiaomi, 200 megapiksel çözünürlüğündeki kamera için Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung ile iş birliği yapıyor.

Çinli firmanın yeni akıllı telefon modelinde Samsung'un 0.64um boyutundaki kamera sensörünün kullanacağı belirtildi. Kamera sensörü ile ilgili şu anda başka bir detay bulunmuyor. Paylaşılan raporda Güney Koreli teknoloji firmasının bu yıl içerisinde yeni bir sensör duyuracağı bilgisi yer alıyor. Şirketin yeni kamera sensörü ISOCELL adı altında piyasaya sürülebilir. Paylaşılan bilgilerin henüz doğrulanmadığını belirtelim.

Xiaomi firması, 200 megapiksel çözünürlüğünde bir cihaz duyurduğu takdirde diğer birçok akıllı telefon üreticisi de devasa çözünürlüğe sahip yeni modeller duyurabilir. Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy S serisinin yeni üyelerinde de 0.64um boyutundaki yeni kamera sensörünün kullanılabileceği de iddialar arasında.