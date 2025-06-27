Okuyunca İnanamayacaksınız! Xiaomi YU7 1 Saatte...

Çinli otomobil markalarının yanında akıllı telefonlarıyla ön plana çıkan Xiaomi'de elektrikli otomobil yarışına katıldı. Başarılı geçen SU7 tanıtımı ve satışlarının ardından gelen YU7 modeli de satış rekorları kıracak gibi gözüküyor. Otomobil 1 saatte inanması zor bir sipariş sayısına ulaştı. İşte konuyla ilgili detaylar...

YU7, SU7’yi Geride Bıraktı ve Tesla’yı da Zorluyor!

Xiaomi elektrikli otomobil sektöründeki ikinci atağını Pekin’de sahneye çıkardı. Markanın SUV segmentindeki ilk modeli olan YU7 lansmanının hemen ardından büyük ilgi gördü. 253 bin 500 yuan’dan (yaklaşık 35 bin 300 dolar) başlayan fiyatlarla tanıtılan araç yalnızca bir saat içinde 289 bin 000 adet ön sipariş alarak Xiaomi’nin daha önceki başarısı SU7’yi açık farkla geride bıraktı.

YU7 Xiaomi’nin Modena platformu üzerinde geliştirildi ve üç farklı donanım seviyesiyle satışa çıktı: Standard, Pro ve Max. Otomobil 4999 mm uzunluk, 1996 mm genişlik, 1608 mm yükseklik ve 3000 mm dingil mesafesiyle orta-üst segmentte yer alıyor. Geniş iç hacim yüksek performans ve gelişmiş şarj altyapısıyla dikkat çekiyor.

Standart versiyon 96.3 kWh LFP batarya ile 830 km CLTC menzil sunarken arkadan itişli ve 235 kW gücünde. 0’dan 100 km/s hıza 5.88 saniyede ulaşabiliyor. Pro versiyon, aynı bataryayla 770 km menzil sunarken dört çeker (AWD) sisteme ve 365 kW güce sahip. Max ise 101.7 kWh NMC bataryası 760 km menzili ve 3.23 saniyelik 0-100 km/s hızlanması ile segmentin performans liderlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Tüm modellerde Xiaomi’nin kendi geliştirdiği 800V mimari ve V6S Plus motor bulunuyor. 22 bin RPM'e kadar çıkabilen bu motorlar 528 kW'a kadar hızlı şarj desteği sağlıyor. Araç yalnızca 12 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor ve 15 dakikalık şarjla 620 km'ye varan menzil vadediyor. Xiaomi CEO’su Lei Jun YU7’ye olan ilginin SU7’ye göre üç kat fazla olmasını beklediklerini açıkladı.

Hatırlanacağı üzere geçen yıl tanıtılan SU7 modeli ilk 27 dakikada 50 bin sipariş almıştı. Yeni modelin gördüğü yoğun talep Xiaomi’nin otomotiv pazarındaki iddiasını bir kez daha gösteriyor. Xiaomi YU7’nin Çin’de karşı karşıya geldiği rakipler arasında Tesla Model Y, BYD Sealion 07, Zeekr 7X, Onvo L60 ve Xpeng G7 yer alıyor.

Özellikle Tesla Model Y’nin Çin satışlarının 2025’in ilk beş ayında yüzde 24 düşüş yaşaması YU7’yi pazarda daha da cazip bir seçenek haline getiriyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...