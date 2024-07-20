Bu Tabletin Şarjı Bitmiyor: Xiaoxin Pad Pro 12.7 Özellikleri Ortaya Çıktı!

Lenovo'nun çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Xiaoxin Pad Pro 12.7 modeli özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, şimdiye dek sızdırılan özellikler ışığında Çinli üreticinin yeni tableti kullanıcılara neler sunacak? İşte ayrıntılar!

Xiaoxin Pad Pro 12.7 Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaoxin Pad Pro 12.7 modeline güç verecek işlemci MediaTek Dimensity 8300 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.35 GHz ARM Cortex-A715, 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Mali-G615 MC6 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Tablette LPDDR5x bellek ve UFS 4.0 depolama teknolojileri kullanılacak. Şu an için bellek opsiyonları belli olmasa da şirkete yakın kaynaklar, 256 GB'lik bir depolama opsiyonunun mevcut olacağını söylüyor. Ekran tarafına gelecek olursak, adından da anlaşılacağı üzere 12,7 inçlik 2K çözünürlüklü bir panel bizleri karşılayacak.

Yeni tabletin en etkileyici tarafı bataryada olacak. Zira Çinli firma, modelin 45W hızlarında şarj olabilen 10.200 mAh'lik bataryasının tamı tamına 79,6 günlük bekleme süresi sunacağını iddia ediyor. Son olarak, ürünün bu ayın sonuna doğru tanıtılması bekleniyor.

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