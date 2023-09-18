Xiomi Akıllı Ev Sistemlerine Bir Yenisini Ekledi: Akıllı Perde Satışta!

Xiomi akıllı ev ekosistemi kurmak için birçok ürün üretiyor. Hareket sensörlü lambalar, Wi-Fi birleştiriciler, kapı ve pencelere için sensörler ürettiği ürünlerden birkaçı.

Xioami ekosisteminin bir markası olan Mijia son olarak taşınabilir elektrikli ısıtma kabını tanıtmıştı, şirket şimdi de Mijia "Akıllı Perdeyi" tanıttı.

Akıllı perdenin iki uzunluğu (1,75-3 metre ve 2,2-4 metre) mevcut ve entegre teleskopik ray sayesinde belirli bir aralıkta serbestçe ayarlanabilir.

Üç Seviye Hız Modu Mevcut

Sesli komutlar, akıllı telefon uygulaması veya planlanmış saatler gibi çeşitli akıllı yöntemler kullanılarak açılıp kapatılabilir. Ayrıca sıradan perdeler gibi manuel olarak açıp kapatabilirsiniz.

Perdenin üç hızlı ayar (hızlı, orta ve yavaş) motoru vardır, böylece ne kadar hızlı açılıp kapanacağını seçebilirsiniz. Ayrıca yumuşak hız düzenleme özelliği de mevcuttur.

Perde evinizdeki diğer akıllı cihazlara da bağlanabilir. Örneğin, akıllı perdelerin yanı sıra Xiaomi akıllı kapı kilitleriniz varsa, kapıyı açıp kilitlediğinizde perdelerin otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayacak bir “eve gitme modu” ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca "uyanma modunu" ve "uyku modunu" Xiaomi akıllı hoparlörüne veya akıllı tavan ışıklarına bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz, böylece sabah perdeler açıldığında müzik çalınır ve gece perdeler kapandığında ışıklar yavaşça söner.

Siz akıllı ev sistemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.