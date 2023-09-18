Xiomi Akıllı Ev Sistemlerine Bir Yenisini Ekledi: Akıllı Perde Satışta!
Xiomi Mijia akıllı evler için bir adım daha attı. Birçok Xiomi ürünü ile uyumlu "Akıllı Perde" satışa sunuldu. İşte tüm detaylar!
Xiomi akıllı ev ekosistemi kurmak için birçok ürün üretiyor. Hareket sensörlü lambalar, Wi-Fi birleştiriciler, kapı ve pencelere için sensörler ürettiği ürünlerden birkaçı.
Xioami ekosisteminin bir markası olan Mijia son olarak taşınabilir elektrikli ısıtma kabını tanıtmıştı, şirket şimdi de Mijia "Akıllı Perdeyi" tanıttı.
Akıllı perdenin iki uzunluğu (1,75-3 metre ve 2,2-4 metre) mevcut ve entegre teleskopik ray sayesinde belirli bir aralıkta serbestçe ayarlanabilir.
Üç Seviye Hız Modu Mevcut
Sesli komutlar, akıllı telefon uygulaması veya planlanmış saatler gibi çeşitli akıllı yöntemler kullanılarak açılıp kapatılabilir. Ayrıca sıradan perdeler gibi manuel olarak açıp kapatabilirsiniz.
Perdenin üç hızlı ayar (hızlı, orta ve yavaş) motoru vardır, böylece ne kadar hızlı açılıp kapanacağını seçebilirsiniz. Ayrıca yumuşak hız düzenleme özelliği de mevcuttur.
Perde evinizdeki diğer akıllı cihazlara da bağlanabilir. Örneğin, akıllı perdelerin yanı sıra Xiaomi akıllı kapı kilitleriniz varsa, kapıyı açıp kilitlediğinizde perdelerin otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayacak bir “eve gitme modu” ayarlayabilirsiniz.
Ayrıca "uyanma modunu" ve "uyku modunu" Xiaomi akıllı hoparlörüne veya akıllı tavan ışıklarına bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz, böylece sabah perdeler açıldığında müzik çalınır ve gece perdeler kapandığında ışıklar yavaşça söner.
Her Evde Olması Gereken En İyi Akıllı Ev Aletleri Nelerdir?
İnternete bağlı olarak çalışan akıllı ev aletleri insan yaşamını oldukça kolaylaştırıyor. Bulut teknolojisiyle iletişim kurularak kullanılabilen cihazlar olarak da adlandırılan ürünler, günlük hayattaki etkisini fazlasıyla gösteriyor.
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