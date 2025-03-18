Tesla'dan Daha Ucuz: Model Y Rakibi Xpeng G6 2025 Tanıtıldı! İşte Yenilenen Otomobilin Fiyatı

Çinli dev otomobil üreticisi Xpeng, popüler elektrikli SUV modeli G6'yı yeniledi. Dış tasarım olarak selefine büyük oranda benzeyen araç, daha güçlü batarya teknolojisi ve yeni sürücü destek özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Xpeng G6 2025 özellikleri ve fiyatı!

Xpeng G6 2025 Özellikleri ve Fiyatı

Tesla Model Y'ye güçlü bir rakip olarak çıkan Xpeng G6 2025, üç farklı versiyonla tanıtıldı. Bu versiyonlar sırasıyla 625 Long-Range Max Technology Edition, 625 Long-Range Max Ultimate Edition ve 725 Ultra-Long-Range Max Ultimate Edition şeklinde.

Tüm versiyonlarda yeni nesil 5C ultra hızlı şarj destekli bataryalar bulunuyor. 800 voltluk güç sistemine sahip araç, 12 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. Hatta markanın paylaştığı bilgilere göre sadece 10 dakikalık şarjla 450 kilometre menzil sunuyor.

Soğuk hava koşullarında bile verimli çalışabildiği söylenen bataryaların -30 derecede bile 15 dakika yüzde 80 seviyesine şarj edilebildiği ifade edildi. Bunun yanında yeni Xpeng G6'daki batarya sadece daha hızlı şarj teknolojisi ile değil, aynı zamanda 1000 dereceye kadar yüksek sıcaklaklara ve yan taraftan 80 tonluk darbeye bile dayanıklı zırhıyla da dikkat çekiyor.

Marka, aracın batarya kapasitesine dair resmi bir açıklama yapmasa da Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre farklı versiyonlarda kullanılan bataryalar netlik kazandı.

625 Long-Range Max Technology Edition ve 625 Long-Range Max Ultimate Edition modellerinde 68,5 kWh kapasiteli bir batarya bulunuyor ve her iki versiyon da 625 kilometre menzil sunuyor. Daha büyük bir bataryaya sahip olan 725 Ultra-Long-Range Max Ultimate Edition ise 80,8 kWh’lık bir batarya ile donatılmış ve tek şarjla 725 kilometreye kadar yol alabiliyor.

Öte yandan tüm versiyonlarda tek bir elektrik motoru bulunuyor. Arka tekerleklere güç veren bu motor, 292 beygir ve 450 Nm tork üretiyor. Böylelikle yeni Xpeng G6, 0'dan 100 km/s hıza sadece 6.3 saniyede ulaşabiliyor. Tam bu noktada maksimum hızınsa 202 km/s olduğunu belirtelim.

Artık Daha Akıllı

Haberimizin başında aracın yeni gelişmiş sürücü destek sistemlerine sahip olduğunu söylemiştik. Bunlar arasında en dikkat çekeni hiç şüphesiz Turing AI. Bir akıllı sürüş asistanı olan Turing AI, bir dizi kamera, milimetre dalga radarları ve ultrasonik radarlara sahip. Bunlarla sürücüye sürüş konusunda destek oluyor.

Ayrıca ısıtmalı, soğutmalı ve masaj yapan ön koltuklara sahip olan yeni araç, 9 inç boyutunda dijital dikiz aynasını da bulunduruyor. Öte yandan Xpeng G6'nın dış tasarımında ise ciddi bir değişiklik olmadığını söyleyebilmek mümkün. Fakat renk seçenekleri arttı. Artık Starry Purple (Yıldız Moru) ve Cloud Beige (Bulut Beji) şeklinde iki yeni seçenek mevcut.

Fiyatlar Rekabetçi

Xpeng G6 2025 fiyat listesi şu şekilde;

625 Long-Range Max Technology Edition: 176 bin 800 Çin yuanı (24 bin 400 dolar)

176 bin 800 Çin yuanı (24 bin 400 dolar) 625 Long-Range Max Ultimate Edition: 186 bin 800 yuanı (25 bin 800 dolar)

186 bin 800 yuanı (25 bin 800 dolar) 725 Ultra-Long-Range Max Ultimate Edition: 198 bin 800 yuanı (27 bin 500 dolar)

Özellikle ultra hızlı şarj desteği ve uzun menziliyle dikkat çeken Xpeng G6 2025, Tesla Model Y’ye karşı güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bunun iki modelin satış rakamlarını etkilemesi bekleniyor. Bunu önümüzdeki dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

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