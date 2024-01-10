XPeng'den Yeni Elektrikli Helikopter Süper Araba: Peki Nasıl Çalışıyor?

Uçan araba dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan xPeng, CES 2024'te de bu alanda adından söz ettirmeye devam ediyor.

XPeng Aeroht'un yen eVTOL uçan arabası, adından ve sekiz karbon fiber kanatçığından da anlaşılacağı üzere bir uçan araba konsepti. Otomobilin tüm kanatları gövdeye katlanarak hava sürüşünden kara sürüşüne geçtiğinizde kimseye zarar vermemenizi sağlıyor.

XPeng'in Yeni Uçan Arabası Nasıl Çalışıyor?

Aracın çift modlu kokpiti yalnızca iki kişilik çünkü gövdenin geri kalanı aracın uçmasını sağlayan kanat ve diğer parçalarıyla kaplı durumda. Sürücünün tam önünde hem kare şeklinde bir tekerlek/kol benzeri bir şey, hem de ortada bir kumanda kolu yer alıyor.

XPeng Aeroht'un yeni uçan aracı gücünü elektrikten alıyor fakat şirket şimdilik başka herhangi bir detay paylaşmıyor. Şirket bu tasarımın henüz bir konsept olduğunu, teknik detayların daha sonra belirleneceğini söylüyor.

XPeng yetkilileri, kendilerini kişisel kullanım için en güvenli akıllı elektrikli uçan arabaları üretmeye adadıklarını söylüyorlar. Konsept tasarımına bakıldığında bile tıpkı bir bilim kurgu filminden fırlamışa benzeyen araçların gerçeğe dönüşmesi gerçek anlamda sükse yaratabilir.

Peki siz XPeng'in tanıtılan yeni uçan arabaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.