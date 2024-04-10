Popüler Yayıncı xQc, Bir Yıldaki En Yüksek Kazancını Açıkladı: Dudak Uçuklatıyor!
En çok izlenen yayıncılardan biri olan xQc, bir yılda kazanmış olduğu en yüksek rakamı açıkladı. İşte detaylar!
Twitch ve Kick platformlarının en popüler yayıncılarından biri olan xQc, tek bir yıl içinde yayıncılıktan kazandığı en yüksek miktarın 9 milyon dolar olduğunu açıkladı.
xQc, Miami'yi ziyaret ettiği sırada sosyal medya sokak röportajcısı natestakkzz tarafından kendisiyle ilgili bazı soruları yanıtlaması için davet edildi. Bu daveti kabul eden xQc, bazı dikkat çeken sorulara yanıtlar verdi.
xQc, Bir Yılda 9 Milyon Dolar Kazandığını Açıkladı
XQC GOT CAUGHT IN A STREET INTERVIEW 😭 pic.twitter.com/Fq5KTI6gfK— slushy (@xqcreviews) April 6, 2024
Röportajın başlangıcında xQc'ye yaşamak için ne yaptığı sorulduğunda xQc, "Yayın yapıyorum ve videolar falan hazırlıyorum, biliyorsunuz işte." cevabını verdi. Bunun üzerine natestakkzz, "9 yıllık yayın hayatın boyunca en çok ne kadar para kazandın?" sorusunu yöneltti.
xQc soruya, "Sanırım herkes biliyor zaten, zamanında sızdırılmıştı. Yaklaşık 9 milyon dolardı." cevabını verdi ve ne demek istediği açıklığa kavuşturması istendiğinde, cevabını "Bir yıl içinde sadece yayınlardan en fazla 9 milyon dolar kazandım." şeklinde düzeltti.
Rakama birçok xQc izleyici hayret ederken, birçoğu da çok daha fazlası olduğunu iddia ediyor. İzleyiciler bu 9 milyonun sadece Twitch'teki abonelikler, bağışlar ve reklamlardan geldiğini ve buna YouTube gibi diğer platformların dâhil olmadığını söylüyor.
Türkiye’deki En Popüler Twitch Yayıncıları
Twitch yayıncıları, çok fazla sayıda kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bazı yayıncılar oyun yayınları yaparken bazıları ise yayın esnasında yalnızca sohbet etmeyi tercih ediyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kazanılan rakam şaşırtıcı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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