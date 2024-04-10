Popüler Yayıncı xQc, Bir Yıldaki En Yüksek Kazancını Açıkladı: Dudak Uçuklatıyor!

Twitch ve Kick platformlarının en popüler yayıncılarından biri olan xQc, tek bir yıl içinde yayıncılıktan kazandığı en yüksek miktarın 9 milyon dolar olduğunu açıkladı.

xQc, Miami'yi ziyaret ettiği sırada sosyal medya sokak röportajcısı natestakkzz tarafından kendisiyle ilgili bazı soruları yanıtlaması için davet edildi. Bu daveti kabul eden xQc, bazı dikkat çeken sorulara yanıtlar verdi.

xQc, Bir Yılda 9 Milyon Dolar Kazandığını Açıkladı

XQC GOT CAUGHT IN A STREET INTERVIEW 😭 pic.twitter.com/Fq5KTI6gfK — slushy (@xqcreviews) April 6, 2024

Röportajın başlangıcında xQc'ye yaşamak için ne yaptığı sorulduğunda xQc, "Yayın yapıyorum ve videolar falan hazırlıyorum, biliyorsunuz işte." cevabını verdi. Bunun üzerine natestakkzz, "9 yıllık yayın hayatın boyunca en çok ne kadar para kazandın?" sorusunu yöneltti.

xQc soruya, "Sanırım herkes biliyor zaten, zamanında sızdırılmıştı. Yaklaşık 9 milyon dolardı." cevabını verdi ve ne demek istediği açıklığa kavuşturması istendiğinde, cevabını "Bir yıl içinde sadece yayınlardan en fazla 9 milyon dolar kazandım." şeklinde düzeltti.

Rakama birçok xQc izleyici hayret ederken, birçoğu da çok daha fazlası olduğunu iddia ediyor. İzleyiciler bu 9 milyonun sadece Twitch'teki abonelikler, bağışlar ve reklamlardan geldiğini ve buna YouTube gibi diğer platformların dâhil olmadığını söylüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kazanılan rakam şaşırtıcı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.