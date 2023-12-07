xQC, GTA 6'yı Erkenden Oynamak İçin Çılgın Bir Rakam Teklif Etti!

Twitch'in en ünlü yayıncılarından Felix 'xQc' Lengyel, GTA 6 oynamak için herkes kadar heyecanlı ve Rockstar'ın yakında çıkacak oyununu erkenden oynayabilmek için büyük rakamlar ödeyebileceğini açıkladı.

GTA 6'nın 2025 yılında piyasaya sürüleceğini doğrulayan ilk GTA 6 fragmanı, önceden sızdırılmasının ardından, planlanan tanıtımından bir gün önce, 4 Aralık gecesinde resmî olarak yayınlanmıştı.

Oyunun çıkışına ortalama 2 yıl var ve xQc oyunu erkenden oynama şansı elde etmek istiyor ve zamanı geldiğinde bu konuda sınırları zorlayabileceğini belirtiyor.

Yakın zamanda yapılan bir yayın sırasında xQc'ye GTA 6 soruldu ve XQC tüm zamanların en çok beklenen oyununu erkenden oynayabilmek için 100 milyon dolarlık Kick sözleşmesinin bir kısmını kullanabileceğini açıkladı.

xQc, GTA 6'yı Erken Oynamak İçin 1 Milyon Dolar Teklif Etti

Erken oynamak için 1 milyon doları anında gözden çıkarabileceğini belirten xQC, bu konu için ilk kez para teklif eden isim değil.

Geçtiğimiz ay Kick yıldızı Adin Ross, GTA 6'yı erkenden oynamak için 500 bin dolar ödeyebileceğini söylemiş ve daha sonra gerçekten oyunda olduğunu ve bir sonraki fragmanda görüneceğini iddia etmişti.

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