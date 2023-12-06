GTA 6 Fragmanında Yer Alan Gerçek Hayatta Yaşanmış Olayları Derledik!
GTA 6 fragmanının yayınlanmasıyla birlikte bir dizi detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Biz de sizler için GTA 6 fragmanında yer alan gerçek olayları derledik.
Rockstar Games'in yıllardır merakla beklenen oyunu GTA 6'nın fragmanı biraz çalkantılı bir sürece ev sahipliği yapsa da yayınlandı ve çok geçmeden rekor üstüne rekor kırdı.
12 yılda 100 milyon görüntülenmeye ulaşan GTA 5 fragmanının bu görüntülenme sayısını yalnızca 30 saatte geçmeyi başaran GTA 6'nın fragmanındaki detaylar da ana gündem konusu oldu.
Gerçek hayatta yaşanan bir dizi olaya göndermeler içeren GTA 6 fragmanındaki tüm detayları sizler için derledik.
Benzinlikte Koşan Çıplak Adam
Rockstar nailed it with the real-life references (1/7) pic.twitter.com/W11OkxKVUK— MMI (@morsmutual_) December 5, 2023
Miami Otoyolunda Twerk Yapan Kadın
"Woman Twerks On Roof of a Car While Car Is Driving In Miami Highway" pic.twitter.com/MdRGZDdAr5— MMI (@morsmutual_) December 5, 2023
Elinde Çekiç Olan Yaşlı Kadın Karen
"Racist Karen Pays Price After Destructive Hammer Tirade" pic.twitter.com/gl8dygmn6n— MMI (@morsmutual_) December 5, 2023
Florida'daki Markete Giren Timsah
"Alligator Draws A Crowd As It Hangs Out At Apopka Walmart in Florida" pic.twitter.com/ZD4Xy7Bu4O— MMI (@morsmutual_) December 5, 2023
Miami'nin İkonik Suçlu Jokeri
The Miami Joker pic.twitter.com/g2OMwwJb36— MMI (@morsmutual_) December 5, 2023
Bahçedeki İşlerini Çıplak Halleden Adam
"Neighbors upset about Florida man who likes to do yard work in the nude" pic.twitter.com/fWuTkzsr5v— MMI (@morsmutual_) December 5, 2023
Evin Havuzuna Dalan Timsah
"Alligator gets stuck on lanai, takes a dip in Florida man's pool" pic.twitter.com/9yblYUJykM— MMI (@morsmutual_) December 5, 2023
Yalnızca 1.5 dakikalık fragmanda bile bu kadar çok gerçek olaya referanslar olması, oyunu merakla bekleyen oyuncuları daha da heyecanlandırdı.
Tıpkı GTA 5'te olduğu gibi GTA 6'da da bu ve buna benzer daha birçok gerçek hayattan esinlenilen olayların yer almasını bekliyoruz.
GTA 6 Fragmanı Yayınlandı: Çıkış Tarihi de Belli Oldu!
Rockstar Games geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen GTA 6'nın ilk fragmanını yayınlayacağı tarihi açıklamış, oyuncular da bu tarihi beklemeye koyulmuşlardı.
Peki sizin fragmanda en çok dikkatinizi çeken şey ne oldu? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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