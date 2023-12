GTA 6 Fragmanında Yer Alan Gerçek Hayatta Yaşanmış Olayları Derledik!

Rockstar Games'in yıllardır merakla beklenen oyunu GTA 6'nın fragmanı biraz çalkantılı bir sürece ev sahipliği yapsa da yayınlandı ve çok geçmeden rekor üstüne rekor kırdı.

12 yılda 100 milyon görüntülenmeye ulaşan GTA 5 fragmanının bu görüntülenme sayısını yalnızca 30 saatte geçmeyi başaran GTA 6'nın fragmanındaki detaylar da ana gündem konusu oldu.

Gerçek hayatta yaşanan bir dizi olaya göndermeler içeren GTA 6 fragmanındaki tüm detayları sizler için derledik.

Benzinlikte Koşan Çıplak Adam

Benzinlikte Koşan Çıplak Adam

Miami Otoyolunda Twerk Yapan Kadın

Miami Otoyolunda Twerk Yapan Kadın

Elinde Çekiç Olan Yaşlı Kadın Karen

Elinde Çekiç Olan Yaşlı Kadın Karen

Florida'daki Markete Giren Timsah

Florida'daki Markete Giren Timsah

Miami'nin İkonik Suçlu Jokeri

Bahçedeki İşlerini Çıplak Halleden Adam

Bahçedeki İşlerini Çıplak Halleden Adam

Evin Havuzuna Dalan Timsah

Evin Havuzuna Dalan Timsah

Yalnızca 1.5 dakikalık fragmanda bile bu kadar çok gerçek olaya referanslar olması, oyunu merakla bekleyen oyuncuları daha da heyecanlandırdı.

Tıpkı GTA 5'te olduğu gibi GTA 6'da da bu ve buna benzer daha birçok gerçek hayattan esinlenilen olayların yer almasını bekliyoruz.

Peki sizin fragmanda en çok dikkatinizi çeken şey ne oldu? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.