İlk Gerçek 'Vision Pro Rakibi' XREAL Air 2 Ultra Duyuruldu!

İlk kez resmî olarak 'Vision Pro rakibi' olarak tanıtılan XREAL Air 2 Ultra'nın duyurusu gerçekleştirildi.

Cihaz, Qualcomm'un Cuma günü duyurduğu yeni işlemciden gücünü alıyor ve Vision Pro'nun fiyatının sadece beşte birine mal olacak şekilde 699 dolar fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Bilgisayar görüşü özelliklerine sahip çift 3D ortam sensörleri aracılığıyla altı serbestlik derecesine (6DoF) sahip olan XREAL Air 2 Ultra, Apple Vision Pro ve Meta Quest 3 gibi rakip cihazlara uygun fiyatlı bir alternatif sunarak uzamsal bilgi işlem geliştirici topluluğuna yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor.

XREAL Air 2 Ultra Neler Sunuyor?

XREAL Air 2 Ultra, rakiplerinin ürettiğinden daha küçük, daha rahat ve çok daha şık bir form faktöründe tonlarca uzamsal bilgi işlem teknolojisini bir araya getiriyor.

Şirket, gelişmekte olan bu alandaki rakip markaların aksine, gelişmiş giyilebilir 6DoF gözlükleri gün boyu takabilmek ve XR geliştirme ekosisteminde bulunan veya bu ekosisteme yeni dâhil olacak kişiler için bu teknolojiyi erişilebilir hâle getirmeyi amaçlıyor.

XREAL Air 2 Ultra, birinci sınıf parçalarla üretiliyor ve yalnızca 80 gram ağırlığıyla oldukça hafif. Şirket, mutlak konforla en iyi görüntü hizalamasını sağlamak için üç konum ve üç burun pedi seçeneği sunan ayarlanabilir form faktöründe optimum ağırlık dağılımı konusunda oldukça iddialı.

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