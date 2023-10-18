Yağmurda Islanan Tesla'nın Bataryası Bozuldu: Garanti Kapsamına Girmedi!

Elektrikli araç üretiminin en önemli isimlerinden Tesla, bir kullanıcısının şikâyetiyle gündeme geldi. Tesla model bir araç kullanan sürücü, aracının hasarı sebebiyle şirketin sunduğu faturaya resmen şok oldu.

Yağmurda ıslandığı için bataryası bozulan Tesla'nın garanti kapsamına girmediği için faturası bir hayli yüklü geldi. Peki, diğer Tesla sahipleri de bu konudan şüphelenmeli mi? İşte haberimizin devamı...

Bozulan Batarya 8 Yıllık Garanti Kapsamına Girmedi!

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yaşayan bir Tesla Model Y sahibi, bir arkadaşıyla birlikte yemek yemek için aracına bindi. Aracın sahibi, yolculuk esnasında şehrin çok yağmurlu olduğunu ve yemek yerken de aracın ıslandığını ifade etti.

Aracına tekrar bindiğinde çalışmadığını fark eden sürücü, Tesla ekiplerini çağırdı. Çekicileri tam 5 saat beklediklerini söyleyen sürücü, birkaç gün sonra servisten gelen faturayla bir kez daha şok geçirdi.

Yağmurdan ıslanan aracın bataryası bozulmuştu ve servisin söylediğine göre bu durum 8 yıllık garanti kapsamına girmiyordu. Johnny Bacigalupo ismindeki adam,17.374 pound (21.200 dolar) ödemek zorunda olduğunu söyledi.

Bacigalupo, bataryanın yağmurdan ıslandığını ve bunun kendi hatası olmadığını söylese de servis yetkilileri ona bunun Range Rover'larda ve Mercedes'lerde de olabileceğini söyledi. Bu olayı duyan bazı müşteriler Tesla araçlarına karşı şüpheli yaklaşmaya başladı.

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