Yahoo ve AOL 5 Milyar Dolara El Değiştiriyor: Kim Alıyor?

Yahoo ve AOL 5 milyar dolara satılıyor. Bir dönemin en popüler web projelerinden olan Yahoo ve AOL, günümüzde 5 milyar dolara satışıyla gündemde. ABD'li telefon operatorü Verizon tarafından yönetilen iki şirket, yeni sahibine ulaşmak gün sayıyor.

Pazar günü yaptığı açıklamada medya pazarından vazgeçtiğinin sinyalini veren telefon devi Verizon, Yahoo ve AOL'u sermaye şirketi Apollo Global Management'a satmak için anlaştıklarını söyledi.

Yahoo, 1990'ların sonlarında ortaya çıkan ve web siteleri kataloglayan bir arama motoruydu. AOL ise bir zamanlar çoğu insanın çevrim içi olmak için kullandığı sosyal medya hizmetiydi. Ancak her ikisi de nihayetinde Google ve Facebook gibi girişimler tarafından mağlup edildi.

Önümüzdeki günlerde resmileşecek anlaşma, Verizon'un reklam teknolojisini de kapsayarak markalara 4 ila 5 milyar dolar arasında bir değer biçiyor. Görüşmelerin gizli olması nedeniyle isimsiz kalmak şartıyla konuşan kişiler, görüşmelerin hala aksayabileceğini söylüyor.

Verizon, 2015 yılında 4,4 milyar dolara AOL'u satın aldığında "dijital bir öncü" olarak adlandırdı. AOL başkanı Tim Armstrong satın alımın bir parçasıydı ve kısa süre içerisinde Verizon yöneticilerini, medya varlıkları satın almaya ikna etti.

Armstrong, Yahoo'nun 2017'de 4.5 milyar dolarlık satın alımını organize etti. O dönemki anlaşmaları duyuran Armstrong, "Markaların geleceğini inşa ediyoruz" dedi.

Yahoo ve AOL 5 milyar dolara satılıyor

Apollo'nun Yahoo ve AOL ile ne yapmayı planladığı belli değil, ancak yine de bol miktarda gelir sağlayacağına inanıyor. Şirketin medya bölümü, ilk çeyrekte 1,9 milyar dolarlık satış kaydetti ve geçen yıla göre yüzde 10 artış yaşadı.

Apollo, satın almayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Anlaşmayı ilk olarak bildiren Bloomberg, Verizon'un medya kolunda %10'luk hisseye sahip olacağını da söyledi.

Anlaşma, Verizon'un 2015 yılında solmuş internet devi AOL'yi 4,4 milyar dolara satın aldığında müjdelediği bir stratejinin değiştiğine işaret ediyor. Verizon, 2017 yılında AOL ile Oath çatısı altında birleştirdiği Yahoo'yu gözden çıkarmış durumda.

Yahoo ve AOL, başlangıçta benzersiz içerik teklifleri sunarak Verizon'u rakiplerinden ayırmak istiyordu, ancak işler istendiği gibi yürümedi. 2018 yılında Verizon, AOL yöneticisi Armstrong'un şirketten ayrıldığını duyurdu. Grup yeniden yapılandırıldı ve Ocak 2019'da yaklaşık 800 işçi veya personelin yaklaşık yüzde 7'sini işten çıkarıldı.