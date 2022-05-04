Yakın Hava Savunma Sistemi GÖKDENİZ Yüksek Hızlı Hedefi Vurdu (Video)

Yakın hava savunma sistemi GÖKDENİZ oldukça büyük bir başarı elde etti. Aselsan tarafından geliştirilen sistem, gerçekleştirilen testte hedefi başarılı bir şekilde vurdu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, test sırasında kaydedilen görüntüleri paylaştı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

Yakın Hava Savunma Sistemi GÖKDENİZ Testi Başarıyla Tamamladı

Aselsan tarafından geliştirilen yerli hava savunma sistemi, büyük bir başarının altına imza attı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yakın hava savunma sistemi ihtiyacını gidermek için geliştirilen sistem gemi üzerine konumlandırıldı ve bir test gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen son atışlı testte GÖKDENİZ, yüksek hızlı hedefi başarılı bir şekilde vurdu. GÖKDENİZ, hedef tespit ve tehlike değerlendirme gibi işlemleri otonom olarak gerçekleştirdi. Sistem böylelikle ne kadar kabiliyetli olduğunu gözler önüne serdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, test esnasında kaydedilen görüntüleri resmi Twitter hesabı üzerinden yayımladı. Demir paylaştığı twette ayrıca önemli bilgiler de paylaştı. İsmail Demir, söz konusu sistemin bu yıl içerisinde İSTANBUL fırkateynine entegre edileceğini açıkladı.

"Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi" ifadelerine yer veren Demir, donanma için geliştirilen GÖKDENİZ’in gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha ettiğini duyurdu. Paylaşılan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi!



Donanmamız için geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. 👏



GÖKDENİZ bu yıl içinde İSTANBUL fırkateynine entegre edilecek. @aselsan pic.twitter.com/inIPR3spBk — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 3, 2022

Hürriyet’teki habere göre Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, söz konusu sistemde 35 milimetre namlulu silahın yanı sıra arama radarı, takip radarı ve E/O algılayıcılar aynı platformun üzerinde bulunduğunu ifade etti.

Demir, sistemin bu sayede hedef tespiti tehdit önceliklendirmesi, angaje olunan tehdidin otomatik olarak takip edilmesi ve imha edilmesi fonksiyonlarının tamamını icra edebildiğini söyledi.

Yapılan açıklamada, sistemin manuel ve yarı otonom kullanım modlarında operatör tarafından kullanılabileceği gibi tam otonom kullanım modunda kullanıcı müdahalesine ihtiyaç olmaksızın tüm fonksiyonlarını tamamen otomatik olarak yerine getirebildiği belirtildi.

MKE üretimi 35 milimetre çift silahın yer aldığı sistemin 1100 atım/dakika atış hızına sahip olduğu ifade edildi. ATOM adı verilen Aselsan ve MKE ortak üretimi parçacıklı mühimmatın kullanımı sayesinde güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik sağlanabildiği açıklandı.

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