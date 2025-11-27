Bu Yakuza Oyunları Dijital Mağazalardan Kaldırılacak! Acele Edin

Yakuza: Like A Dragon sonrasında isim değiştiren ve Like A Dragon olarak anılmaya başlanan seri, önümüzdeki ay itibarıyla modern platformlara taşınacak. Ne var ki bu esnada alınan bir karar, oyuncuların tepkisi çekti. SEGA ve Ryu Ga Gotoku Studio tarafından yapılan açıklama ile Yakuza oyunlarının dijital mağazalardan kaldırılacağı belirtildi.

Yakuza Oyunları Modern Sistemlere Geliyor

Sosyal medya üzerinden yapılan detaylı açıklamalara bakılırsa halihazırda Yakuza 0 oyununun PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One versiyonuna sahip olanlar, 14.99 USD karşılığında 8 Aralık 2025 tarihinde PC (Steam), PlayStation 5 ve Xbox Series için çıkacak olan Yakuza 0 Director's Cut versiyonuna yükseltme yapabilecekler. Ne yazık ki ücretli abonelik servisi üzerinden edinilenler için bir yükseltme hakkı sunulmayacak.

Benzer şekilde Yakuza Kiwami'nin PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarından PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonlarına 1.99 USD karşılığında yükseltme imkanı sunulacak iken, Yakuza Kiwami 2 için herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Aynı Yakuza 0 için olduğu gibi bu iki Yakuza Kiwami için de ücretli abonelik servislerinden edinilen versiyonlar için yükseltme hakkı olmayacak.

Hangi Yakuza Oyunları Dijital Mağazalardan Kaldırılacak?

Aynı açıklamanın son kısmındaki 'Changes to Existing Titles and Bundles' yani 'Mevcut Yapımlara ve Paketlere Değişiklikler' başlığında, Yakuza 0 oyununun 8 Aralık 2025 tarihi itibarıyla PlayStation, Steam ve Xbox mağazalarında satıştan kaldırılacağı söyleniyor. Bu bağlamda, Yakuza Complete Series içeriğindeki Yakuza 0 yerine Yakuza 0 Director's Cut gelecek. Aynı tarihte Yakuza 0, Yakuza Kiwami ve Yakuza Kiwami 2 oyunlarının da Windows 10 versiyonları Microsoft Store üzerinden kaldırılacak. Eğer bu oyunlar henüz kütüphanenizde yoksa, satın almak için iki haftadan az bir zamanınızın kaldığını söyleyelim.

Bu durum elbette oyuncu topluluğunda hayal kırıklığı yaratmış olup, 19.99 USD fiyat etiketine sahip Yakuza 0 yerine 49.99 USD fiyat etiketine sahip Director's Cut versiyonunun dayatılması da eleştiriliyor. Oyuncuların büyük bir kısmı, sunulan yeni içeriklerin aradaki 30 USD miktarındaki farkı karşılamadığını düşünüyor. Ayrıca PlayStation 4 veya Xbox One sahibi olup da seri ile sonradan tanışacak olan oyuncuların, söz konusu oyunların liste dışı kalması ile koleksiyonlarını tamamlamaları mümkün olmayacak. Aynı durum koleksiyonunda eksik oyunlar olan oyuncular için de geçerli.

Diğer yandan, eğer Yakuza 0 ve Yakuza Kiwami ile Kiwami 2 kütüphanenizde bulunuyor ise satıştan kaldırılma durumundan sonra dilediğiniz gibi konsolunuza indirebilecek ve oynayabileceksiniz. Bu durum, sadece yeni satın alım yapacak olan oyuncuları kapsıyor.