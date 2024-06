Popüler Oyun Serisi Yakuza'nın Dizisi Geliyor: Yayın Tarihi Açıklandı!

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ve kısa sürede dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılaşan Fallout dizisinin ardından oyun uyarlamalarına bir yenisi daha eklenmeye hazırlanıyor. Sürpriz şekilde Yakuza dizisi duyuruldu.

RGG Studio, resmî sosyal medya hesabı üzerinden Like a Dragon: Yakuza olarak isimlendirilen dizinin görselini paylaştı. Kısa sürede 2,3 milyon görüntülenmeye ulaşan bu paylaşımda diziye dair pek detay verilmedi ancak dizinin hangi platformda yayınlanacağı ve hangi tarihte izleyiciler ile buluşacağı belli oldu.

Ryoma Takeuchi, dizinin ana karakteri Kazuma Kiryu'yu canlandıracak. Takeuchi, yaptığı açıklamada "Oyun serisinde sevilen bir karakter olan Kazuma Kiryu rolünü oynama fırsatı bana verildiği için gerçekten onur duyuyorum" sözlerine yer verdi.

Dizinin yönetmenliğini eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan Masaharu Take üstlendi. Peki, Like a Dragon: Yakuza dizisi ne zaman yayınlanacak?

Make the choice to take the next step. Like a Dragon: Yakuza comes to Prime Video October 24. pic.twitter.com/Pn2gKQzqlK