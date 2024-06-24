Evler Artık Daha Güvenli: Yale Linus Akıllı Kilit L2, Artık SmartThings Ekosisteminde

Teknoloji, hayatımızı kolylaştırmaya ve bizi gündelik kaygılardan kurtarmaya devam ediyor. Bunun en güncel örneklerinden biri ise akıllı ev teknolojilerinde özellikle de akıllı kilit sistemlerinde karşımıza çıkıyor. Anahtar taşıma ihtiyacını ortadan kaldıran bu sistemler, uzaktan kontrol gibi kolaylıklar sunması ve güvenli olması ile öne çıkıyor.

Şimdi ise akıllı ev teknolojileri dendiğinde akla gelen ilk şirketlerden biri olan Yale, Samsung'un SmartThings ekosistemiyle olan iş birliğini genişlettiğini duyurdu. Şirketin yeni ürünü Linus Akıllı Kilit L2, SmartThings ekosistemiyle entegre olarak anahtarsız ev erişimi sunuyor. İşte ayrıntılar...

Yale ve Samsung SmartThings ile Yeni Akıllı Kilit Dönemi Başlıyor

Yale, Samsung ekosistemiyle olan iş birliğini genişletti. Yeni Linus Akıllı Kilit L2, SmartThings ekosistemiyle entegre olarak anahtarsız ev erişimi sunuyor. Bundan sonra şirketin bu ve benzer ürünleri, SmartThings uygulamasından yönetilebilir olacak.

Bu iş birliği, tüketicilerin anahtarsız erişimin avantajlarını daha önce hiç olmadığı kadar benimsemelerine olanak tanıyor. SmartThings uygulaması kullanıcıları, bağlı cihazlarını kontrol edebilir, kapılarının kilit durumunu kontrol edebilir ve kapılarını her yerden uzaktan kilitleyebiliyor veya kilidini açabiliyor.

Ev sahipleri ayrıca izinleri 20'ye kadar kullanıcıyla paylaşarak sevdiklerine güvenli erişimi kolayca sağlayabilir, ve daha fazla güvenlik için kullanıcılar, evlerine kimin ne zaman eriştiğini görmek için uygulama içindeki ayrıntılı etkinlik akışını kontrol edebilir. Üstelik kolaylıklar bununla da bitmiyor.

Kullanıcılar anlık bildirimler alarak cihaz durumundaki değişikliklerden haberdar olabiliyor. Fiziksel anahtar ihtiyacını ortadan kaldıran bu sistem başkalarına da erişim izni vermeyi kolaylaştırıyor. SmartThings ABD Başkanı Mark Benson, konuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı:

"Hem güvenliğin hem de erişilebilirliğin sağlanması, akıllı ev teknolojisinin geleceği için kritik önem taşıyor. Ev sahiplerinin entegre sistemler aracılığıyla konutlarını güvenli bir şekilde izlemelerini, korumalarını ve erişimi yönetmelerini sağlamak, yalnızca gerçekten akıllı ve güvenli bir evde mümkün olan huzuru yaratmanın temelidir."