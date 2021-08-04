Yanan Bölgelerin Tekrar Nasıl Yeşillendirileceği Açıklandı
Yanan bölgeler tekrar nasıl yeşillendirilecek sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uzmanlar ise kızılçamın yangına dayanıklı olduğunu söylüyor.
Yanan bölgeler tekrar nasıl yeşillendirilecek sorusu son zamanlarda merak uyandırdı. Uzman isimler, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yanan ormanların tekrardan nasıl ağaçlandırılması gerektiğini aktardı. Yanan kızılçam ağaçları yerine başka tür ağaçların dikilmesi şimdilik doğru görünmüyor.
Yanan Bölgeler Tekrar Nasıl Yeşillendirilecek?
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Avcı, kızılçamın Türkiye topraklarında uzun yıllardır olduğunu ve Akdeniz bölgesinde binlerce yıldır yaşadığını aktardı. Prof. Dr. Avcı'ya göre ağaçlandırma konusu uzmanlara bırakılmalı.
Meral Avcı, "Ülkemizin Akdeniz ormanları burada belirtilen ağaç türleri dışında yüzlerce endemik bitkinin yaşam alanıdır. Bu doğal ekosistemlerin, kendilerini doğal yollarla yenilemesine izin verilmelidir. Özellikle yabancı türlerle ağaçlandırma, doğru bir yaklaşım değildir. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun ağaçlandırma konusunda yapılacak hatalar gelecekte önemli sorunlara yol açabilecektir" ifadelerini kullandı.
Bilinçsiz ağaçlandırma çalışmaları yüzünden Akdeniz bölgesinin ikliminin zarar görebileceğini dile getiren Prof. Dr. Avcı, yangın sonrası için ekosistemin kendini yenilemesine izin verilmesinin doğru olacağını belirtti.
Yangın Söndürme Uçağı Tekne ile Çarpışıyordu! Tekne İzinsiz Açılmış...
Yangın söndürme uçağı tekne ile neredeyse çarğışıyordu. Marmaris açıklarında meydana gelen olayda, uçağın su alma güzergahına kadar giden bir tekne, çarpışmaya neden olacaktı.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tolunay ise kızılçamın, ormancılığın en iyi şekilde yapılmasına kolaylık sunan bir tür olduğunu aktardı. Tolunay'a göre 'kızılçamı kaldıralım, zeytin dikelim, başka bir ağaç türünü dikelim' şeklinde söylenen şeyler ormancılık bilimine aykırı.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Baysal, kızılçamın yangınlara adapte olduğunun altını çizdi. Baysal'a göre kızılçam yangına dayanıksız türdür diye bir tanımlama yapılması doğru değil. Uzmanlardan gelen açıklamalar şu şekilde devam ediyor.
"Dünyadaki en geniş yayılışını ülkemizde yapan kızılçam türü milyonlarca yıllık bir süreçte baş aktör yangınların kendisine dikte ettiği koşullar dahilinde günümüze kadar oldukça başarılı bir şekilde ulaşmış bulunuyor.
Bu yangınlar bu sene ortaya çıkmadı, 500 yıl önce de vardı. Bu ekosistemler küresel ısınma ile beraber daha hassas ekosistem haline geldi. Kızılçamın bir özelliği de şu, ağaçlandırma suretiyle kızılçam ormanı kurabildiğiniz gibi, kızılçam tohumu çimlenme kabiliyeti çok elverişli olduğu için kendiliğinden yetişiyor. Göreceksiniz bu sene yanan yerler içerisinde tohumdan kendisini yenilemiş vaziyette, birkaç yıl içerisinde fidecikler oluşacaktır."
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