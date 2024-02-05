Yandex, 5 Milyar Dolarlık Anlaşmayla Satıldı: İşte Yeni Sahibi!

Teknoloji devi Yandex, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya'daki varlıklarını 475 milyar ruble (5.2 milyar dolar) karşılığında Rus yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma satmayı kabul ettiğini duyurdu.

Anlaşma, yıllarca Rusya'nın hızla büyüyen teknoloji endüstrisinin baş tacı ve Rusya'daki başarılı Batı yatırımının bir örneği olarak görülen Yandex'teki yirmi yılı aşkın Batı yatırımının sonunu işaret ediyor.

Hollanda merkezli Yandex N.V., Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımların Yandex'i biri Rusya'da diğeri Amsterdam'da olmak üzere fiilen iki şirkete bölünmeye zorlamasının ardından yeniden yapılandırma görüşmeleri yapıyordu.

Yandex, Rus Petrol Devi Lukoil’e Satıldı

Şirket tarafından yapılan basın açıklamasında "Yandex grubunun Hollanda merkezli ana şirketi Yandex N.V. Yandex grubunun Rusya'daki ve belirli uluslararası pazarlardaki tüm işletmelerini satmak üzere bir alıcı konsorsiyum ile kesin bir anlaşma imzaladı" denildi.

Yandex'in satış fiyatı, Yandex N.V.'nin 918 milyar ruble (10.2 milyar dolar) olarak tahmin ettiği Yandex'in toplam varlıklarının "adil değerine" Rus hükümetinin en az %50'lik "zorunlu indirimini" de içeriyor. Yandex'in piyasa değeri 2021 yılında savaş öncesinde 30 milyar dolara yaklaşmıştı.

Hollanda merkezli holding şirketi, Yandex'in yapay zekâ bulut ve veri platformları ile otonom sürüş teknolojileri de dahil olmak üzere uluslararası odaklı iş kollarının küçük bir bölümünü elinde tutacak.

Yandex N.V. Yönetim Kurulu Başkanı John Boynton “Önerilen satışın, mevcut grubun her iki parçasını da paydaşlarının yararına gelişecek ve büyüyecek şekilde konumlandıracağına inanıyoruz” dedi.

Alıcıların anlaşmadan sonra bir yıl boyunca Yandex'in hisselerini devretmeleri yasak olacak. Yandex'i satın alacak yatırım fonlarından biri nihai olarak Rus petrol devi Lukoil'e ait. Anlaşmanın bir parçası olarak Yandex N.V. yeniden adlandırılacak ve artık Yandex marka adını kullanmayacak.

Kremlin de önerilen anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov "Yandex ulusal bir teknoloji şampiyonudur. Bizim için şirketin ülkede çalışmaya devam etmesi elbette önemlidir." ifadelerini kullandı.