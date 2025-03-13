Yandex'in Yeni Araç Çağırma Hizmeti Bir Şehrimize Daha Geldi!

2024 yılı ile birlikte ülkemize dev bir yatırımla geri dönen Yandex, Türkiye'deki projelerini yaygınlaştırmak için yürüttüğü çalışmalara son hızla devam ediyor. Firma son olarak geçtiğimiz aylarda ülkemize getirdiği yeni araç çağırma hizmeti Yandex Go'yu bir şehirde daha kullanıcıların beğenisine sundu.

Yapılan açıklamaya göre, Yandex Go Antalya'nın ardından İzmir'de de hizmet vermeye başladı. Kullanıcılar, uygulama üzerinden bulunduğu lokasyona kolayca araç çağırabilecek ve online ödeme yapabilme avantajına sahip olacak.

Yandex Go Antalya'dan Sonra İzmir'de de Hizmet Vermeye Başladı

Yandex Türkiye, araç çağırma hizmeti Yandex Go’yu İzmir'de kullanıma sundu. Böylece İzmir, Antalya'dan sonra Türkiye'deki ikinci şehir oldu. Yandex Go, artık Çeşme ve Foça gibi popüler turistik bölgeler de dahil olmak üzere tüm İzmir’de kullanılabiliyor. Kullanıcılar, tıpkı Antalya'da olduğu gibi komisyon ödemeden veya nakit kullanmadan, uygulama üzerinden kartla ödeme yapabiliyor.

Kullanıcıların gidiş noktasına göre fiyat tahminleri sunan platform, yolcunun konumunu hızlı bir şekilde tespit edip en yakın sürücüye yönlendiriyor. Kullanıcılar ayrıca, yolculuk sırasında kaybolan eşyalar için müşteri destek ekibine kolayca ulaşabiliyor. Her yolculuğun puanlamaya imkan vererek kullanıcı deneyiminin her zaman en üst seviyede kalmasını sağlayan Yandex Go'nun iOS ve Android üzerinden kolayca indirilebildiğini belirtelim.

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