Yol Ücretleri Artık Sürpriz Olmayacak: Yandex Maps Bunu Düzeltiyor

Yandex Maps'in iOS ve Android uygulamalarına gelen son özellik sayesinde, artık bir güzergâh oluşturduğunuzda yol üzerindeki ücretli geçişlerin maliyeti harita üzerinde net biçimde görünüyor.

Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, örneğin Avrupa Yakası'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kullanılabilecek Yavuz Sultan Selim Köprüsü ya da Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) gibi yolların ücretleri önceden listeleniyor.

Yandex Maps'in bu güncellemesi Karayolu Trafik Haftası'a özel olarak tanıtıldı. Firma, Türkiye'deki sürücülerin ihtiyaçlarını dikkate alarak uygulamayı sürekli geliştirdiğini belirtiyor.

Yandex Maps Hız Sınırı ve Bozuk Yolları da Haber Verecek

Bu sistemde doğrudan Sınıf 1 araçlar yani binek otomobiller için geçerli olan geçiş ücretlerine göre hesaplanıyor. Böylece hangi güzergâhın ne kadara mal olacağı kullanıcılar daha yola çıkmadan belli oluyor.

Üstelik sadece ücretli yolları göstermekle kalmıyor; sürücüler artık yolculuklarını daha güvenli ve konforlu hale getirecek ek özelliklerden de faydalanabiliyor. Hız sınırı uyarıları, bozuk veya asfaltsız yolları rotadan çıkarma seçeneği ve internet olmasa bile kullanılabilen çevrimdışı harita indirme gibi özellikler de var.

Ayrıca yol çalışmalarında başlangıç ve bitiş tarihlerini de gösteren sistem sayesinde kullanıcılar kapanan yollar hakkında da anlık olarak bilgi alıyor.