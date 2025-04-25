Tesla'nın Uygun Fiyatlı Yeni Aracı Yalnızca 6 Dakikada Tükendi!

ABD merkezli ünlü elektrikli araç üreticisi Tesla, bugün akşam saatlerinde uzun bir süredir beklenen yeni uygun fiyatlı Model Y aracını ülkemizde satışa sundu. Yüzde 10'luk ÖTV indirimiyle piyasaya sürülen yeni otomobil kısa sürede büyük ilgi toplamayı başardı.

Öyle ki, markanın online sipariş için ayırdığı ilk stoklar yalnızca 6 dakika içerisinde tükendi. Elini çabuk tutan şanslı müşteriler, mayıs ayının sonlarına doğru yeni Tesla'sına kavuşabilecek.

Sınırlı Sayıdaki Model Y SR Stoğu Yok Sattı!

1.909.116 TL’lik başlangıç fiyatıyla yüzde 10’luk ÖTV dilimine girmeyi başaran yeni Tesla Model Y SR, cazip fiyatı sayesinde elektrikli araç arayanların adeta hücum ettiği modellerden biri oldu. İlk parti stoklar yalnızca 6 dakika içinde tükendi. Şu anda Tesla’nın online mağazasında Model Y SR satın almak mümkün değil.

Elon Musk yönetimindeki Tesla, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada yeni düzenlemeler gereği araç teslimatlarının 45 günü aşmaması gerektiğini belirterek, ilk satışta sınırlı stok sunduklarını ifade etti. Ancak iyi haber şu ki, Tesla kısa süre içinde Model Y SR'yi daha büyük bir stokla yeniden satışa sunmayı planlıyor. Yeni aracı satın alan kullanıcıların ise teslimatlarını mayıs sonu ya da haziran başı gibi almaları bekleniyor.

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