Yandex Türkiye Ofisini Kapatma Kararı Aldı! İşte Detaylar

Yandex Türkiye ofisini kapatma kararı aldığını duyurdu. Yandex, e-ticaret, arama motoru, navigasyon, mobil uygulama ve reklamcılık alanlarında Türkiye'de faaliyet gösteriyordu. Peki, 2000 yılında kurulan Rusya merkezli şirket neden böyle bir karar verdi? Tüm dünyada en çok tanınan şirketler arasında yer alan Yandex, Türkiye'de hizmet vermeyi bıraktı mı? Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Yandex Türkiye Ofisini Neden Kapatma Kararı Aldı?

Reklamcılık, mobil uygulama, navigasayon ve arama motoru gibi hizmetler ile tanınan Rusya merkezli şirket, Türkiye'deki ofisini 2011 yılında açmış ve Türkiye'nin şirket için çok önemli bir yere sahip olduğunu söylemişti. Peki, Rusya merkezli şirketin Türkiye'de yer alan ofisini kapatma kararı vermesinin altında hangi nedenler yatıyor?

Marketing Türkiye'nin edindiği bilgilere göre internet tabanlı sunduğu hizmetlerle tanınan şirketin Türkiye'de yer alan ofisini kapatmasının arkasında şirketin düşen gelirleri yer alıyor. Türkiye'deki faaliyetlerini 2011 yılından beri sürdürmeye devam eden Yandex'in gelirlerinde büyük bir düşüşün meydana gelmesi ve bunun bir sonucu olarak Türkiye'deki ofislerini kapatmaları özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinden kaynaklanıyor.

Yeni tip koronavirüs salgını ile beraber sektöre öncülük eden isimlerin gelirinde bile büyük oranda gerileme meydana gelmişti. Yandex de tıpkı yeni tip koronavirüsten ötürü gelir kaybı yaşayan şirketler arasında yer alıyor. Yandex, Marketing Türkiye'ye göre Türkiye'deki işlerinin oldukça başarılı olmasına rağmen bu kararı global önlemler doğrultusunda verdi. Şirketin sadece Türkiye'deki ofisinin kapatıldığını, Türkiye'ye hizmet vermeye devam edeceğini de ayrıyeten belirtmek gerekiyor. Yandex'in Türkiye'de yer alan ofisinde çalışanların görevlerine ise ekim ayından itibaren son verilecek.