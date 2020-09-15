Amazon Prime Türkiye'de! İşte Amazon Prime Türkiye Fiyatı

Amazon Prime Türkiye fiyatı ne kadar? Amazon abonelik sistemi Amazon Prime'ı ülkemizde kullanıma sundu. Amazon Prime neler sunuyor? İşte Amazon Prime Türkiye fiyatı ve diğer tüm detaylar.

Amazon Prime Türkiye Fiyatı

Amazon Prime üyeleri bedava ve hızlı kargo, film ve dizi izleme, özel fırsatlar ve daha pek çok ayrıcalıktan yararlanabiliyor. Amazon Prime Türkiye fiyatı ise oldukça makul. Amazon Prime Türkiye fiyatı aylık 7.90 TL olarak açıklandı. Abonelik sistemini 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneme imkanı bulunuyor.

Amazon Prime ile geçerli ürünlerdeki alışverişlerde bedava ve hızlı teslimat seçeneği kullanıcılara sunuluyor.

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir ve seçili diğer şehirlerde minimum sipariş tutarı olmaksızın, geçerli ürünlerde kargo bedava ve hem de ertesi gün teslimat avantajı bulunmakta.. Bu diğer seçili iller şu şekilde: Eskişehir, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Isparta, Kütahya, Manisa, Sakarya, Yalova, Düzce, Afyon.

Prime üyeleri Bitmeden Yakala Fırsatları'na 30 dakika önceden erişme ayrıcalığına sahip. Ayrıca Prime üyelerine Prime Video ve Prime Gaming servisleri de sunulmakta. Bu servisler de ücrete dahil. Popüler filmleri ve ödüllü Amazon Originals dizilerini, Prime üyeliği sayesinde ek ücret ödemeden Prime Video'da Türkçe altyazılı şekilde izlenebiliyor.

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