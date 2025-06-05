Yandex'ten Yapay Zeka Araştırmalarına Büyük Destek

Yandex, öneri sistemleri alanında çığır açacak bir adım atarak dünyanın en büyük açık veri setini yayınladı. "Yambda" adı verilen bu veri seti, Yandex Music kullanıcılarının 5 milyara yakın anonimleştirilmiş etkileşimini içeriyor. Araştırmacılar ve geliştiriciler, bu devasa veri havuzu sayesinde kişiselleştirilmiş öneri algoritmalarını test edip geliştirebilecek. Yandex, bu hamleyle yapay zeka ve makine öğrenimi alanındaki inovasyonu hızlandırmayı hedefliyor.

Yandex, Öneri Sistemlerinde Devrim Yaratacak Dev Veri Setini Paylaşıyor

Yandex’in paylaştığı Yambda veri seti, müzik dinleme alışkanlıklarından beğeni ve beğenmeme verilerine kadar geniş bir kullanıcı etkileşimi yelpazesi sunuyor. Veriler, 10 aylık bir süreçte toplanmış ve tamamen anonimleştirilmiş şekilde araştırmacılara sunuluyor. Bu sayede, e-ticaretten sosyal medyaya kadar pek çok alanda daha akıllı öneri sistemleri geliştirilebilecek.

Öneri sistemleri, genellikle ticari platformların elindeki büyük veri setleriyle eğitiliyor. Ancak bu verilerin çoğu kamuya açık değil. Yandex’in Yambda’sı, bu açığı kapatarak araştırmacıların gerçek dünya koşullarına uygun modeller oluşturmasına olanak tanıyor.

Küçük ölçekli şirketler ve startup’lar, genellikle sınırlı veri nedeniyle öneri sistemlerini test etmekte zorlanıyor. Yambda, bu şirketlerin büyük ölçekli veriye erişimini kolaylaştırarak inovasyonu teşvik ediyor.

Yambda’nın farklı boyutlardaki sürümlerine Hugging Face üzerinden ulaşılabiliyor. Araştırmacılar, ihtiyaçlarına göre 50 milyon, 500 milyon veya tam 5 milyar etkileşimlik veri setlerini indirebiliyor.

Yandex Öneri Sistemleri Başkanı Nikolai Savushkin, "Bu veri seti, hem akademik çalışmaları hem de endüstriyel uygulamaları destekleyecek. Kullanıcılar da daha kaliteli önerilerle karşılaşacak" diyerek projenin önemini vurguladı. Yandex’in bu hamlesi, öneri sistemleri alanında yeni bir dönemi başlatabilir. Veri setine Hugging Face üzerinden erişmek mümkün.