Bugatti'ye Kötü Haber: Dünyanın En Hızlı Otomobili Değişti!

Yeni bir hiper otomobil, dünyanın en hızlı seri üretim otomobili unvanını Bugatti’den aldı ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde tamamen elektrikli. Almanya’daki Automotive Testing Papenburg pistinde yapılan canlı yayında YangWang U9 Extreme, saatte 496,22 km (yaklaşık 308,33 mil) hıza ulaştı.

Dünyanın En Hızlı Otomobili: Yangwang U9 Xtreme

Bu rakam, Bugatti Chiron Super Sport 300+’ın 2019’da kaydettiği 304,77 mil/sa hız rekorunu geride bırakıyor. U9 Extreme elektrikli otomobil üreticisi BYD’nin lüks markası YangWang tarafından geliştirildi ve tüm dünya üzerinde bu otomobilden sadece 30 adet olacak.

Resmi olarak “en hızlı seri üretim otomobil” rekoru, iki yönde yapılan sürüşlerin ortalaması alınarak belirleniyor. Ancak U9 Extreme’in 308 mil/sa hıza ulaşması tek yönlü bir denemede gerçekleşti. Yine de bu başarı küçümsenmemeli; zira Bugatti’nin rekoru da tek yönlü bir sürüşe dayanıyordu.

U9 Extreme’in bu sınırları zorlaması şaşırtıcı değil. Çünkü araçta neredeyse 3.000 beygir güç üreten dört elektrik motoru bulunuyor. Ayrıca dünyanın ilk 1.200V elektrik mimarilerinden biri üzerine inşa edilen otomobil, performans ve verimliliği artırırken ağırlığı da azaltıyor.

Fiyat henüz açıklanmadı ancak teknik özelliklerine bakılırsa oldukça yüksek olacağı kesin. Yüksek fiyatına rağmen bu son başarı sayesinde YangWang U9 Extreme’in kısa sürede tamamen satılması bekleniyor.