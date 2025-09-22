Kaza Riski Uyarısı: Xiaomi Elektrikli Otomobilini Geri Çağırıyor!

Elektrikli araç pazarına oldukça güçlü bir giriş yapan ve adeta sipariş yetiştiremeyen Xiaomi ilk elektrikli araçlarından biri olan standart SU7 modelini geri çağırıyor. Akıllı sürüş (ADAS) özelliğinde tespit edilen bir problem nedeniyle gerçekleştirilen bu geri çağırma programı 116.887 aracı kapsıyor.

Xiaomi SU7’de ADAS Hatası: Kaza Riski Yazılımla Giderilecek

Çinli teknoloji devi yaptığı açıklamada Şubat 2024 ile 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında üretilen SU7 Standart Edition modellerinde, ADAS (ileri sürücü destek sistemi) aktifken aşırı navigasyon senaryolarını doğru şekilde algılayamama, uyarı verememe veya yönetememe sorunu tespit edildiğini açıkladı.

Çin’in Piyasa Düzenleme Kurumu (SAMR) da bu bilgiyi doğruladı. Bu problem, sürücünün zamanında müdahale edememesi halinde kaza veya çarpışma riskine yol açabiliyor. Bu geri çağırma programı kapsamında araçta herhangi bir donanımsal değişiklik yapılması gerekmiyor.

Xiaomi, sorunun ücretsiz bir yazılım güncellemesi ile giderileceğini ve güncellemenin OTA (kablosuz) yöntemiyle dağıtılacağını duyurdu.

Güvenlik kaygısı, elektrikli sedanın Seviye 2 otonom sürüş özelliğiyle ilgili. Ayrıca SU7 ve YU7 SUV modelleri de en yeni Xiaomi HyperOS 1.10.0 sürümüne yükseltilecek.

Mart 2024’te üç farklı versiyonla piyasaya çıkan Xiaomi SU7, Çin’de bugüne kadar yaklaşık 340 bin adet satıldı. Ancak bu, modelin ilk geri çağırması değil. Xiaomi, Ocak 2025’te de 30 bin SU7’yi hatalı otonom park sistemi nedeniyle geri çağırmak zorunda kalmıştı.