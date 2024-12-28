Yapay Zeka'nın Babası, AI'ın İnsanlığı Yok Etmesine Çok Az Kaldı Diyor

Yapay zekanın babası olarak nitelendirebileceğimiz Geoffrey Hinton, önümüzdeki 30 yıl içinde YZ’nin insanlığın yok olmasına yol açma olasılığını %10 ile %20 arasında olduğunu savundu.

Nobel Fizik Ödülü sahibi ve yapay zekanın öncülerinden biri olarak görülen Hinton, teknolojinin beklenenden çok daha hızlı ilerlediğini vurguladı. BBC Radio 4’e konuşan Hinton, YZ’nin oluşturduğu risklere ilişkin analizinde önemli bir değişiklik olmadığını ancak bu olasılığın %20’ye kadar çıkabileceğini bildiriyor.

Hinton, daha önce YZ’nin insanlık için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği olasılığını %10 olarak açıklamıştı. Bu artış, onun teknolojiyle ilgili giderek daha fazla endişelendiğini açıkça gösteriyor.

Hiç kendimizden daha zeki bir şeyi kontrol etmek zorunda kalmadık. Yapay zeka, insanları bir çocuğun bir yetişkini kontrol ettiği şekilde alt edebiliyor. Kendinizi üç yaşında bir çocuk gibi düşünün; biz üç yaşındayız, onlar yetişkin.

"Büyük Şirketlerin Eline Bırakmayın"

Hinton, YZ’nin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceği riskine de dikkat çekti. Yapay Genel Zeka (AGI) olarak bilinen, insan zekasını aşan sistemlerin geliştirilmesi, insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturabilir diyor.

Hiç şüphesiz Hinton, teknolojinin bu denli hızlı gelişeceğini öngörememiş. Mevcut duruma ulaşmanın 20 yılı bulacağını düşünürken bu gelişmelerin çok hızlı yükseldiğinin altını çizdi. Hükümetlerin teknoloji üstündeki düzenlemelerde daha katı olması gerektiğini de savunmadan geçmedi.

Durumu şöyle özetliyor:

Kâr odaklı büyük şirketlere bırakmak bizi güvende tutmaz. Yalnızca hükümet düzenlemelerinin bu şirketleri güvenlik konusunda daha fazla araştırma yapmaya zorlayabilir.

Turing Ödülü’nü kazanan diğer iki bilim insanından biri olan Yann LeCun ise bunun abartılı bir söylem olduğunu düşünüyor. Ona göre bu tür varoluşsal tehditlerin abartılıyor. Meta’nın baş AI bilimcisi olarak da görev yapan LeCun, YZ’nin insanlığı yok etmek yerine insanlığı yok olmaktan kurtarabileceğini düşünüyor.

Siz bu iki karşıt görüş hakkında ne düşünüyorsunuz? YZ insanlığın sonu mu yoksa sonun başlangıcı mı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz.