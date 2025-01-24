Yapay Zeka Ayakkabı Alışkanlıklarımızı Değiştirecek

Syntilay adındaki girişim, AI destekli 3D baskı teknolojisini kullanarak yeni bir ayakkabı koleksiyonu tasarladı.

Yapay zeka tasarımı olarak dikkat çeken bu yenilikçi ayakkabıların fiyat etiketi biraz uçuk olunca insanlar "bu yeni bir şey değil, sadece Crocs'un abartılı bir parayla yapay zekaya yaptırılması" şeklinde yorumlar yapmaya başladı—haksız da değiller.

Tasarımlara bakınca Crocs modelinin "cafcaflı" versiyonlarının yapay zekayla pekiştirildiğini görüyoruz.

Yapay Zeka ve Sanat Bir Arada Olabilir mi?

Syntilay, tasarım sürecinde hem yapay zeka araçlarından hem de insan dokunuşundan faydalanıyor. Temel tasarım için Midjourney kullanmışlar. 3D modeli pekiştirmek için de Vizcom AI'dan yardım almışlar. Sonuç; bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen tasarım.

Ayakkabının yaratıcısı Ben Weiss olsa da projeye destek veren isim oldukça tanıdık: Reebok'ın kurucu ortağı Joe Foster. Bu iş birliği, markanın yenilikçi iddiasını pekiştiriyor desek yeridir. Ek olarak ayakkabılar, Blade Runner ve Aliens filmlerindeki ikonik görsellere benzer bir estetik sunmak istiyor.

Tasarım Özel, Fiyatı da Öyle

Syntilay, her müşteri için kişiye özel bir uyum sunuyor. Eğer bir tasarım isteğiniz varsa sipariş vermeden önce telefonunuzun kamerasını kullanarak ayaklarınızı taramanız isteniyor.

Sistem sonrasında sağ ve sol ayak arasındaki göze çarpmayan detayları bile dikkate alıyor ve ayakkabıların Almanya'daki üretim sürecini başlatıyor. Ürün 3D baskıyla üretilip 3 hafta içinde teslim ediliyor.

Peki pratiklik bakımından başarılı mı? Zira ayak tarama süreci herkesin rahat edebileceği bir süreç olmayabilir. Ayrıca yapay zeka ne kadar nokta atışı yaparsa yapsın ayakkabının uymama ihtimali her zaman masada. Konfor ve dayanıklılık konularında gerçekten fark yaratıp yaratamayacakları ise zamanla belli olacak.

Siz böyle bir tasarım yaptırır mıydınız? Yorumlarda buluşalım!