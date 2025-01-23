Yapay Zeka Araçlarına Toplamda Ne Kadar Para Harcadığımız Belli Oldu!

Neredeyse her geçen gün gelişim kaydeden yapay zeka endüstrisi, özellikle kullanıcıların iş, okuşl ve günlük hayatında sıkça kullandığı yapay zeka araçları sayesinde büyük bir popülerlik kazanmış durumda. Hatırlayanlarınız olacaktır, sektörün tanınmaya başladığı ilk aylarda bu araçlardan çoğu ücretsiz şekilde kullanılabiliyordu. Ancak geldiğimiz noktada bu durum tamamen değişti.

Artık ChatGPT givi sohbet botları başta olmak üzer epek çok üretken yapay zeka aracı, kullanıcılara hizmet vermek için aylık veya yıllık ücretler veriyor. Bu ücretler tek bir araç için kulağa ucuz gelse de, yeni yayınlanan bir araştırma ortlama bir kullanıcının 2024 yılında yapay zeka araçlarına ciddi bir harcama yaptığını gözler önüne seriyor.

Tüketici Harcamaları Yapay Zeka Alanında 1 Milyar Dolar Seviyesini Aştı.

Paylaşılan verilere göre, geride bıraktığımız 2024 yılında yapay zeka araçları adına yapılan toplam harcama yüzde 13’lük bir artış görerek 150 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu harcamaların çok büyük bir bölümünü dev şirketler üstlenirken, araştırmaya göre biz normal tüketiciler de tüm bir sene boyunca yapay zeka araçlarına büyük bir para akıtmışız.

Öyle ki kişisel tüketicilerin ChatGPT, Gemini ve Copilot gibi yapay zeka araçlarına yaptığı harcamalar, 2024 yılında 1,1 milyar doları aşmış durumda. Bu rakam harcamaların önceki yıla göre yüzde 200 gibi inanılması zor bir artışın yaşandığını gösteriyor. Harcalamaların tüm yıl boyunca istikrarlı şekilde sürdüğü belirtilirken, GPT-4o'nun tanıtıldığı yaz aylarında tavan yaptığı da vurgulanıyor.

Bu verinin yanı sıra yapay zeka ile ilgili diğer bazı ilginç istatistikler de gün yüzüne çıktı. Bunlardan ilki kullanıcıların yapay zeka araçlarını kullanırken ne kadar süre harcadığı. Araştırmaya göre tüketiciler, geçtiğimiz yıl boyunca toplamda 7,7 milyar saatini yalnızca yapay zeka araçlarına harcamış.

Öte yandan Google Play ve App Store'da çokça rastladığımız isminde “AI” ibaresi geçen uygulamaların indirme sayısı ise 17 milyara kadar ulaştığı bildiriliyor. Bununla birlikte verilere göre sadece ChatGPT’nin 50 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcı sayısına sahip olduğunu da belirtelim.

Mevcut tabloya bakacak olursak, sadece birkaç yıldır günlük hayatımızda yer edinmeye başlayan yapay zeka araçları, geniş perspektifte hem zamanımızı hem de paramızı bizden alıyor. Kimi kullanıcılar buna karşın yapay zekayı verim alabilirken, kimileri sadece verdikleriyle kalabiliyor.

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