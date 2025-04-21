İnsanların Nerede Yaşayacağına Yapay Zeka Karar Veriyor

İngiltere'nin Forest of Dean bölgesi, 5.400 yeni konuta ev sahipliği yapmaya hazırlanırken yapay zekanın desteği devreye alındı. Bu sıra dışı yöntemle beraber hangi konutun nereye yerleştirileceği yapay zeka tarafından belirlenecek.

Aslında bölge 2021-2041 yerel planına göre zaten 6.600 konut için kolları sıvamıştı. Ancak hükümet geçtiğimiz yıl devreye girerek bu rakamı ciddi şekilde artırdı. Yaz aylarında yapılan düzenlemeyle birlikte yıllık inşa hedefi 330'dan 597'ye çıktı ve böylece toplam hedef 12.000 konuta yükseldi.

Yapay Zeka Karar Mekanizması Test Edilecek

Mevcut 6.600 konutun büyük kısmı Lydney, Beachley ve Newent gibi alanlarda planlandı. Ancak kalan 5.400 konut için yeni yerlerin belirlenmesi gerekiyor. Bu da meclisi eski projeleri yeniden masaya yatırmaya itti.

Örneğin A40 ile A48 arasında, Churcham yakınlarında bir bahçe kasabası kurulması ya da M50 otoyolunun 2. çıkışı yakınlarında yeni bir yerleşim oluşturulması gibi fikirler yeniden masaya yatırıldı.

Bu noktada işin içine yapay zeka giriyor. Meclis Başkanı Adrian Birch, bir şirketle anlaşılarak bir araştırma projesi başlatıldığını ve teknolojinin güvenilirliğinin test edildiğini söyledi. Amaç karar süreçlerini hızlandırmak.

Gelecekte Planlamayı Yapay Zeka Yapabilir

Meclis üyeleri, 2021-2041 yerel planını yeniden gözden geçirme ve konut stratejilerinde alternatif yolları araştırma konusunda hemfikir oldu.

Yapay zekadan alınacak veriler, geçen yazki halk danışma sürecine verilen tepkilerle karşılaştırılacak. Eğer sonuçlar güven verici olursa, yapay zekanın karar mekanizmasında daha etkin rol oynayıp oynamayacağı değerlendirilecek. Siz ne dersiniz; gelecekte yapay zeka konutların konum yerleştirmesini yapabilecek kadar gelişmiş olur mu? Yorumlarda buluşalım.